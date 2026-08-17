Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Brasil tem início ruim e perde para Sudão do Sul na estreia do qualificatório ao Pré-Olímpico

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Brasil estreou com derrota no Torneio Qualificatório ao Pré-Olímpico nesta segunda-feira, 17, ao ser superado por Sudão do Sul pelo placar de 63 a 61. A seleção feminina de basquete participa de competição que acontece em Guadalajara, no México.

Depois de um empate no tempo normal, a partida seguiu para a prorrogação. O lance livre convertido pela armadora Moira Joiner nos segundos finais decretou o triunfo da equipe africana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Do lado brasileiro, a jovem Aaliyah Guyton, de apenas 20 anos, liderou o time comandado por Léo Figueiró e terminou com 20 pontos anotados. Já pela seleção sul-sudanesa, a pivô Adut Bulgak foi dominante no garrafão e anotou 25 pontos e 22 rebotes.

O evento reúne as oito melhores equipes que não se classificaram para a Copa do Mundo Feminina da modalidade, que ocorre entre os dias 4 e 13 de setembro, na Alemanha. Elas são divididas em dois grupos de quatro participantes cada um.

Somente o vencedor do Qualificatório garantirá seu lugar em um dos Pré-Olímpicos, competições que distribuem vagas para os Jogos de Los Angeles-2028. As restantes das seleções, por sua vez, precisarão encarar seus respectivos torneios continentais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desta forma, caso o Brasil não se sagre campeão do evento realizado no México, ele poderá se classificar ao Pré-Olímpico se alcançar a semifinal da AmeriCup de 2027, que acontece em El Salvador.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
basquete feminino BRASIL Pré-Olímpico Sudão do Sul
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV