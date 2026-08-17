Brasil tem início ruim e perde para Sudão do Sul na estreia do qualificatório ao Pré-Olímpico

O Brasil estreou com derrota no Torneio Qualificatório ao Pré-Olímpico nesta segunda-feira, 17, ao ser superado por Sudão do Sul pelo placar de 63 a 61. A seleção feminina de basquete participa de competição que acontece em Guadalajara, no México.

Depois de um empate no tempo normal, a partida seguiu para a prorrogação. O lance livre convertido pela armadora Moira Joiner nos segundos finais decretou o triunfo da equipe africana.

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Do lado brasileiro, a jovem Aaliyah Guyton, de apenas 20 anos, liderou o time comandado por Léo Figueiró e terminou com 20 pontos anotados. Já pela seleção sul-sudanesa, a pivô Adut Bulgak foi dominante no garrafão e anotou 25 pontos e 22 rebotes.

O evento reúne as oito melhores equipes que não se classificaram para a Copa do Mundo Feminina da modalidade, que ocorre entre os dias 4 e 13 de setembro, na Alemanha. Elas são divididas em dois grupos de quatro participantes cada um.

Somente o vencedor do Qualificatório garantirá seu lugar em um dos Pré-Olímpicos, competições que distribuem vagas para os Jogos de Los Angeles-2028. As restantes das seleções, por sua vez, precisarão encarar seus respectivos torneios continentais.

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Desta forma, caso o Brasil não se sagre campeão do evento realizado no México, ele poderá se classificar ao Pré-Olímpico se alcançar a semifinal da AmeriCup de 2027, que acontece em El Salvador.