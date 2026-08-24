Brasil tem dia trágico no qualificatório do US Open com quatro derrotas; Wild se salva
O tênis brasileiro somou uma vitória e quatro derrotas no qualificatório do US Open, último Grand Slam do tênis do ano, nesta segunda-feira, em Nova York. O único a passar para a segunda rodada foi Thiago Wild, que derrotou o italiano Raul Brancaccio, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.
Felipe Meligeni foi eliminado pelo tcheco Dalibor Svrcina por 2 sets a 0 (3/6 e 4/6), enquanto Gustavo Heide foi derrotado de virada pelo austríaco Joel Schwaerzler por sets a 1 (6/2, 4/6 e 4/6).
Na chave feminina, Laura Pigossi perdeu para a grega Despina Papamichail em dois sets, com parciais de 5/7 e 2/6.
Nas duplas mistas, Luiza Stefani e o britânico Neal Skupski também foram eliminados, após derrota para a neozelandesa Erin Routliffe e para o britânico Lloyd Glasspool por 2 a 1 (1/4, 5/3 e 7/10).