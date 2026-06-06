Brasil supera o Egito por 2 a 1 no último amistoso antes da Copa do Mundo

Em seu último teste antes da estreia na Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira venceu na noite deste sábado (6) o Egito por 2 a 1 em amistoso disputado no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos. O triunfo brasileiro foi construído com gols de Bruno Guimarães e Endrick, enquanto Zico descontou para os egípcios em uma partida marcada por avaliações táticas do técnico Carlo Ancelotti e pela preocupante lesão do lateral Wesley. O Brasil agora foca todas as suas atenções para o confronto contra o Marrocos, no próximo sábado (13), que marcará o início oficial de sua jornada no Mundial.

-LEIA MAIS: Campeão juvenil em Roland Garros, Guto Miguel diz ser fã de João Fonseca: 'É incrível'



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A etapa inicial foi de altos e baixos para a equipe brasileira. Logo aos sete minutos, o Brasil exerceu forte pressão na saída de bola adversária, permitindo que Bruno Guimarães desarmasse Lashin e abrisse o placar. A vantagem, no entanto, durou pouco. Aos dez minutos, o zagueiro e capitão Marquinhos errou um recuo curto para o goleiro Alisson, entregando a bola nos pés de Zico. O atacante egípcio, batizado como Mostafa Zaky em homenagem ao ídolo do Flamengo, não desperdiçou a oportunidade e igualou o marcador.

Ainda no primeiro tempo, a seleção enfrentou um duro revés. Aos 16 minutos, o lateral Wesley sentiu fortes dores na virilha durante uma jogada de ataque e precisou ser substituído por Danilo. O jogador deixou o campo em lágrimas e precisou ser consolado no banco de reservas, tornando-se um problema médico que será reavaliado pela comissão técnica no retorno da delegação a Nova Jersey, base onde Neymar já realiza tratamento na panturrilha direita.

Durante os primeiros 45 minutos, Ancelotti aproveitou para observar novas dinâmicas táticas, escalando Lucas Paquetá pelo lado direito do meio-campo e utilizando Igor Thiago como centroavante, com Raphinha atuando pela esquerda. Na defesa, Ibañez fez dupla com Marquinhos. O time criou oportunidades, principalmente com Vini Jr. e Igor Thiago, mas pecou nas finalizações e não conseguiu retomar a liderança do placar antes do intervalo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O cenário mudou na volta para o segundo tempo, quando o treinador italiano promoveu a substituição de nove jogadores, alterando praticamente toda a equipe, inclusive o goleiro. A estratégia surtiu efeito rápido graças à estrela de Endrick. Com apenas seis minutos em campo, o atacante aproveitou um cruzamento rasteiro de Raphinha, originado de mais uma roubada de bola no ataque envolvendo Matheus Cunha e Douglas Santos, e bateu de canhota para o fundo da rede. O gol encerrou um jejum de Endrick pela seleção que durava desde os amistosos pré-Copa América de 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior.

Após reassumir a liderança do placar, o Brasil adotou uma postura de maior controle, baixando suas linhas e administrando o esforço físico dos atletas. O Egito, mesmo com a entrada de sua principal estrela, Mohamed Salah, após o intervalo, encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo brasileiro. A equipe adversária chegou a assustar nos acréscimos com Zizo, mas a seleção brasileira administrou o resultado e garantiu a vitória sem maiores sobressaltos na etapa final, encerrando sua preparação de forma positiva.