Brasil retoma preparação de olho no segundo confronto da Super Data Fifa

Equipe encerra sua série de amistosos desta janela internacional no dia 3 de outubro

A Seleção Brasileira retomou os treinamentos neste sábado (26) em Brisbane, na Austrália, realizando uma atividade regenerativa fechada para a imprensa um dia após o empate por 1 a 1 contra a seleção australiana em Townsville.

- LEIA MAIS: Nasce primeiro filho da influenciadora Tainá Castro com o jogador Éder Militão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti busca corrigir o desempenho abaixo do esperado na abertura da Super Data Fifa, partida em que os donos da casa abriram o placar com um gol de falta de Irankunda e o Brasil evitou a derrota no último minuto com um tento marcado por Rayan.

Com o resultado, o grupo já foca no segundo amistoso consecutivo contra os australianos, marcado para a próxima terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane. Para o confronto, o técnico italiano admitiu que planeja mexer na escalação titular para dar minutagem a outros atletas, embora sem antecipar nomes.

O encerramento da participação brasileira nesta data Fifa ocorrerá no dia 3 de outubro, em um amistoso contra a Índia, em Calcutá.

