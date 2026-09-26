Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
TREINAMENTOS

Brasil retoma preparação de olho no segundo confronto da Super Data Fifa

Equipe encerra sua série de amistosos desta janela internacional no dia 3 de outubro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Brasil retoma preparação de olho no segundo confronto da Super Data Fifa
Autor O grupo já foca no segundo amistoso consecutivo contra os australianos - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira retomou os treinamentos neste sábado (26) em Brisbane, na Austrália, realizando uma atividade regenerativa fechada para a imprensa um dia após o empate por 1 a 1 contra a seleção australiana em Townsville.

- LEIA MAIS: Nasce primeiro filho da influenciadora Tainá Castro com o jogador Éder Militão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti busca corrigir o desempenho abaixo do esperado na abertura da Super Data Fifa, partida em que os donos da casa abriram o placar com um gol de falta de Irankunda e o Brasil evitou a derrota no último minuto com um tento marcado por Rayan.

Com o resultado, o grupo já foca no segundo amistoso consecutivo contra os australianos, marcado para a próxima terça-feira (29), às 7h (de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane. Para o confronto, o técnico italiano admitiu que planeja mexer na escalação titular para dar minutagem a outros atletas, embora sem antecipar nomes.

O encerramento da participação brasileira nesta data Fifa ocorrerá no dia 3 de outubro, em um amistoso contra a Índia, em Calcutá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
amistoso internacional carlo ancelotti Futebol Austrália Seleção Brasileira super Data Fifa Treinamento Regenerativo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV