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Brasil poupa estrelas em dia de vitórias por 3 a 0 no Mundial de Tênis de Mesa por equipes

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 18:35:00 Editado em 30.04.2026, 18:42:20
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Classificado por antecedência ao mata-mata no Mundial de Tênis de Mesa por equipes tanto no masculino quanto no feminino, o Brasil poupou suas estrelas Hugo Calderano e Bruna Takahashi nesta quinta-feira, em Londres, e mesmo assim não teve trabalho para obter vitórias por 3 a 0, fechando a fase classificatória com 100% de aproveitamento e na liderança.

No masculino, após realizar quatro jogos nos dois primeiros dias de competição do Grupo 4, Calderano ganhou um descanso e viu os jovens representantes verde e amarelo darem conta do recado, com 3 a 0 sobre o Casaquistão.

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Guilherme Teodoro anotou 11/6, 11/13, 11/6 e 11/5 diante de Shokhukh Iskandarov, enquanto Leonardo Lizuka foi ainda melhor, com 11/6, 11/5 e 11/4 sobre Jamshchid Rakhimber Ganov. O estreante Felipe Arado mostrou concentração e também ganhou bem, com 11/5, 11/13, 11/6 e 11/7 em Diyorbek Dilshodov.

A seleção feminina contou com a estreia de Vicky Strass para manter os 100% de aproveitamento no Grupo 5 da competição com vitória incontestável diante da Mongólia, por 3 a 0. E o melhor, dando um descanso para Bruna Takahashi.

Já garantida no mata-mata, a seleção brasileira viu Giulia Takahashi superar Uvgunburge D'Baljinnyam com 11/4, 12/10 e 11/3. Já Laura Watanabe passou por Batmunkh Bolor-Erdene anotando 11/7, 11/5 e 11/1. Por fim, a estreante Victória Strassburger repetiu o placar diante de Ankhamaa Ser-od, com parciais de 11/9, 11/6 e 11/3.

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