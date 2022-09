Brasil perde para Polônia pela 3ª vez seguida no Mundial de vôlei e cai na semi

(via Agência Estado)

O Brasil fez um confronto muito equilibrado diante da Polônia pela semifinal do Mundial de Vôlei neste sábado, mas acabou eliminado por 3 sets a 2, de virada. Esta é a terceira vez consecutiva que a seleção brasileira perde para os europeus no torneio. As parciais do confronto foram 23/25, 25/18, 25/20, 21/25 e 15/12.

Considerada uma final antecipada, o duelo em Katowice colocou frente a frente os dois finalistas de três das quatro últimas edições do torneio. Em 2014, a Polônia impediu o que seria o tetracampeonato brasileiro e voltou a vencer o Brasil na decisão em 2018, por 3 a 0.

Nesta edição, os poloneses chegaram como grandes favoritos para o confronto por jogarem em casa, empurrados por sua torcida - a sede da competição foi compartilhada com a Eslovênia. As duas seleções chegaram invictas para o duelo.

O outro finalista sairá do confronto entre Itália e Eslovênia, que acontece também neste sábado, às 16h. O derrotado do confronto disputará a medalha de bronze com o Brasil neste domingo.

A Polônia começou acertando muito na defesa e os primeiros pontos do jogo foram lá e cá, com muita disputa. O Brasil, que vinha atrás, conseguiu reverter o placar com um bom momento e tomou a frente da disputa. O Brasil parecia caminhar tranquilo para a vitória no primeiro set, mas a Polônia foi buscar o empate por 24 a 24, após um ponto heroico. Bruninho pediu desafio por toque na rede no ponto e a infração foi confirmada, com isso o Brasil fechou o set por 25 a 23.

O segundo set começou disputado da mesma maneira. A seleção polonesa emendou um bom momento no jogo para abrir vantagem na partida. O Brasil não conseguiu encostar no placar e a seleção europeia fechou o segundo set por 25 a 18, empatando o jogo.

O Brasil voltou mais centrado para o terceiro set, que continuou com uma boa disputa entre as seleções, mas foi a Polônia quem abriu vantagem e chegou ao set point. A virada polonesa na partida veio no terceiro set, fechado por 25 a 20.

O time brasileiro mostrou muita garra no quarto set e paciência para tomar a frente do placar nos momentos finais. Vivendo grande momento no jogo, o ponteiro Lucarelli sentiu dores na panturrilha na reta final do set, durante uma tentativa de saque. Ele precisou abandonar a partida. Mesmo com o desfalque, os brasileiros fecharam o set por 25 a 21.

O Brasil precisou renascer no jogo no quinto set para colocar o duelo ponto a ponto mais uma vez. O jogo chegou a ficar empatado por 10 a 10. Os poloneses conseguiram se distanciar nos pontos finais e confirmou a vaga na final por 15 a 12 no tie-break.