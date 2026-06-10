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SELEÇÃO FEMININA

Brasil perde para os EUA em amistoso marcado por cinco expulsões

Além da derrota em campo por 1 a 0, a Seleção Brasileira protagonizou um recorde negativo de indisciplina

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 09:29:18 Editado em 10.06.2026, 09:29:12
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Brasil perde para os EUA em amistoso marcado por cinco expulsões
Autor Jogo aconteceu na noite desta desta terça-feira (09) - Foto: Kely Pereira - Staff Images / CBF

O amistoso preparatório para a Copa do Mundo Feminina de 2027 entre Brasil e Estados Unidos terminou em cenário de caos, revolta e descontrole disciplinar na noite desta terça-feira (9), no Castelão, em Fortaleza. Além da derrota em campo por 1 a 0, a Seleção Brasileira protagonizou um recorde negativo de indisciplina ao acumular cinco cartões vermelhos na partida, sendo quatro destinados a jogadoras e um ao técnico Arthur Elias.

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O encerramento do confronto foi marcado por uma forte cobrança pública da atacante Marta, que disparou duras críticas contra a atuação da arbitragem espanhola conduzida por Paola Cebollada.

A indignação brasileira transbordou logo após o apito final na beira do gramado. Acionada vinda do banco de reservas aos 34 minutos do segundo tempo sob os gritos da torcida, Marta não escondeu a revolta com a condução do jogo e acusou a árbitra de tentar assumir o protagonismo do espetáculo de forma indevida. A camisa 10 lamentou o ocorrido diante de um público de 55.744 torcedores e classificou a atuação da juíza como uma palhaçada que não pode se repetir no futebol internacional.

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A sequência de expulsões que desestabilizou a Amarelinha teve início ainda com a bola rolando, quando o técnico Arthur Elias recebeu o segundo cartão amarelo por reclamação aos 30 minutos da etapa final. O cenário piorou drasticamente nos acréscimos, começando pela atacante Bia Zaneratto, que acabou mandada para o chuveiro mais cedo aos 49 minutos após receber o segundo amarelo em uma dividida. Apenas quatro minutos depois, a zagueira Tarciane recebeu cartão vermelho direto por desferir uma cotovelada no rosto da norte-americana Sophia Wilson. O descontrole se estendeu mesmo após o término regulamentar da partida, momento em que as atacantes Kerolin e Ludmila também foram expulsas de forma direta por protestarem de maneira acintosa contra a equipe de arbitragem.

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Em termos esportivos, o resultado quebrou a sequência positiva do Brasil contra as principais rivais históricas, vindo de duas vitórias consecutivas. O único gol do confronto saiu aos 17 minutos do segundo tempo, quando Sophia Wilson arriscou um chute de fora da área que desviou na defensora brasileira Isabela, enganando completamente a goleira Lorena, que vinha sendo o grande destaque da partida.

Apesar da tensão e do saldo pesado de cartões, a Seleção Brasileira fecha o ciclo de oito amistosos no ano mantendo um balanço geral positivo de cinco vitórias e três derrotas na preparação para o Mundial.

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amistoso arbitragem Copa do Mundo feminina Futebol Seleção Brasileira
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