Brasil perde ouro nos 100m por um milésimo no Pan e atletismo leva duas pratas e um bronze

O Brasil ficou muito perto de levar o ouro na prova mais rápida do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, nesta terça-feira. Em decisão acirrada, Felipe Bardi ficou a um milésimo da vitória nos 100m. Levou prata, assim José Fernando Baloteli, no decatlo. O País ainda herdou um bronze nos 5000m com Altobelli Silva, que foi beneficiado por desclassificação de mexicano.

continua após publicidade

O brasileiro Felipe Bardi ficou com a medalha de prata nos 100 metros com o tempo de 10s31, um milésimo de segundo atrás do vencedor. O ouro foi para o dominicano José Gonzalez da República Dominicana (10s30), enquanto Emanuel Archibald, da Guiana, com 10s31, ficou com o bronze. Eric Barbosa, o outro brasileiro na prova, terminou no 4º lugar.

Mais uma medalha de prata para o atletismo brasileiro foi obtida no decatlo com José Fernando Baloteli que somou 7.748 pontos, após terminar os 1.500 metros em terceiro lugar (4min59s80). Ele chegou ao segundo dia de provas somente na quinta colocação. O chileno Adolfo Santiago ganhou o ouro (7.834) e o bronze foi para Ryan Talbot, dos Estados Unidos, com 7.742.

continua após publicidade

Nos 5 mil metros, Altobelli Silva ganhou a medalha de bronze (14min48s18). Ele terminou a prova em 4º, mas o mexicano Fernando Daniel Martinez, o terceiro, foi desqualificado após atrapalhar Kasey Knevelbaard no fim. O americano, mesmo assim, levou o ouro (14min47s69). O canadense Charles Philibert-Thiboutot (14min48s02) terminou com a prata.

Nos 100 metros feminino, Ana Carolina de Jesus terminou em quarto lugar (11s58). O pódio foi formado com a cubana Yunisleidy García (11s36), Jasmine Abrams (11s52), da Guiana, e Raquel Sean Ahye (11s53), de Trinidad e Tobago.