Brasil não caía nas oitavas de final de uma Copa do Mundo desde 1990

A Seleção Brasileira voltou a amargar uma eliminação nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, um roteiro de queda precoce que o país não vivenciava desde a edição de 1990, disputada na Itália. O longo período de 36 anos sempre superando a primeira fase do mata-mata chegou ao fim neste domingo (5), após a equipe nacional ser derrotada por 2 a 1 pela Noruega. O resultado despacha o Brasil mais cedo para casa e adia, por pelo menos mais quatro anos, o sonho da conquista do hexacampeonato.

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O tropeço no torneio de 2026 repete o duro trauma vivido no passado diante da maior arquirrival sul-americana. Em 1990, o Brasil se despediu do Mundial também nas oitavas de final ao perder por 1 a 0 para a Argentina, em um jogo decidido por um gol de Claudio Caniggia após jogada de Diego Maradona. Antes daquele revés em solo italiano, a única queda da Seleção logo em seu primeiro jogo eliminatório havia ocorrido em 1934. Naquela época, a competição já começava direto no formato de mata-mata, e o Brasil estreou sendo derrotado por 3 a 1 pela Espanha.

No confronto que igualou a marca histórica negativa neste fim de semana, a eliminação brasileira foi conduzida pelo atacante Erling Haaland, responsável por anotar os dois gols da vitória europeia. O camisa 10 Neymar ainda descontou para a Seleção em uma cobrança de pênalti nos acréscimos, mas a reação parou por aí. Com a vaga assegurada para as quartas de final, a Noruega agora aguarda o desfecho do duelo entre México e Inglaterra para conhecer o seu próximo adversário na competição.

As informações são do Metrópoles.