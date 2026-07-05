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PIOR CAMPANHA EM 36 ANOS

Brasil não caía nas oitavas de final de uma Copa do Mundo desde 1990

Seleção é derrotada com dois gols de Haaland e iguala marca negativa vivida há mais de três décadas na Itália

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 19:58:40 Editado em 05.07.2026, 19:58:28
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Brasil não caía nas oitavas de final de uma Copa do Mundo desde 1990
Autor Brasil perdeu para Noruega por 2 a 1 - Foto: FIFA

A Seleção Brasileira voltou a amargar uma eliminação nas oitavas de final de uma Copa do Mundo, um roteiro de queda precoce que o país não vivenciava desde a edição de 1990, disputada na Itália. O longo período de 36 anos sempre superando a primeira fase do mata-mata chegou ao fim neste domingo (5), após a equipe nacional ser derrotada por 2 a 1 pela Noruega. O resultado despacha o Brasil mais cedo para casa e adia, por pelo menos mais quatro anos, o sonho da conquista do hexacampeonato.

LEIA MAIS: Após 40 anos, Brasil volta a desperdiçar pênalti no tempo normal de uma Copa; último foi com Zico

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O tropeço no torneio de 2026 repete o duro trauma vivido no passado diante da maior arquirrival sul-americana. Em 1990, o Brasil se despediu do Mundial também nas oitavas de final ao perder por 1 a 0 para a Argentina, em um jogo decidido por um gol de Claudio Caniggia após jogada de Diego Maradona. Antes daquele revés em solo italiano, a única queda da Seleção logo em seu primeiro jogo eliminatório havia ocorrido em 1934. Naquela época, a competição já começava direto no formato de mata-mata, e o Brasil estreou sendo derrotado por 3 a 1 pela Espanha.

No confronto que igualou a marca histórica negativa neste fim de semana, a eliminação brasileira foi conduzida pelo atacante Erling Haaland, responsável por anotar os dois gols da vitória europeia. O camisa 10 Neymar ainda descontou para a Seleção em uma cobrança de pênalti nos acréscimos, mas a reação parou por aí. Com a vaga assegurada para as quartas de final, a Noruega agora aguarda o desfecho do duelo entre México e Inglaterra para conhecer o seu próximo adversário na competição.

As informações são do Metrópoles.

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Copa do Mundo eliminação Haaland história do futebol NEYMAR Seleção Brasileira
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