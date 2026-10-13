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Brasil não aproveita expulsão e só empata com a Argentina no último amistoso da Data Fifa

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Brasil ficou no empate por 2 a 2 com a Argentina nesta terça-feira, 13, em amistoso realizando na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A equipe feminina volta a entrar em campo no final de novembro, quando faz duas partidas contra o Japão.

De volta ao comando da seleção, o técnico Arthur Elias promoveu nove alterações em relação ao time que começou jogando na vitória sobre as argentinas por 3 a 1, em Porto Alegre. As laterais Isabela e Raíssa Bahia foram as únicas remanescentes.

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Logo aos cinco minutos, o Brasil teve sua primeira grande oportunidade com a centroavante Jhonson, que cabeceou para fora. Pouco depois, Raíssa cruzou e Bia Zaneratto testou firme para abrir o placar.

Em contra-ataque rápido, Gio Garbelini ganhou da marcação na velocidade e rolou de calcanhar para Jhonson, que bateu rente a trave. Mais tarde, a própria Gio aproveitou a sobra depois de jogada da Priscila e chutou de primeira para ampliar.

Na primeira chegada da Argentina, Flor Bonsegundo achou o passe no espaço deixado pela defesa brasileira, Daiana Falfán finalizou na saída da goleira Thais Lima e diminuiu para 2 a 1.

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Na volta do intervalo, Agostina Holzheier recuperou a posse, invadiu a área e foi derrubada pela Isabela. Bonsegundo encheu o pé e empatou o confronto em 2 a 2.

A seleção rival ficou com uma jogadora a menos na marca de 12 minutos, quando Sofía Domínguez puxou o cabelo da Kerolin e recebeu o cartão vermelho direto. Com a superioridade numérica, Arthur Elias realizou seis mudanças na equipe.

Na sequência, o Brasil criou algumas chances de anotar o terceiro gol e parou em boas defesas da goleira Lara Esponda. Já na reta final, o time de Arthur encontrou dificuldades em furar a retranca argentina e o duelo terminou empatado em 2 a 2.

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As brasileiras retornam aos gramados no dia 29 de novembro, para encarar o Japão em Hiroshima. O último compromisso do ano acontece em 5 de dezembro, novamente contra as japonesas, mas agora em Okayama.

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