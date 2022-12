Brasil mantém liderança do ranking da Fifa e Argentina sobe para o 2º lugar

(via Agência Estado)

Apesar da dura eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira se manteve no topo do ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira. A Argentina, nova tricampeã mundial, e o Marrocos, grande surpresa do Mundial, foram os destaques da lista.

O Brasil sustentou a ponta, mas a diferença para o rival sul-americano é pequena: 1.840,77 pontos contra 1.838,38. Os argentinos subiram uma posição em relação ao ranking anterior, atualizado em outubro, após a conquista do tricampeonato na Copa do Catar, no domingo passado.

O "pódio" tem ainda a França, vice-campeã mundial no fim de semana. Os franceses ganharam uma colocação, figurando agora no terceiro posto. Quem perdeu estas posições conquistas por argentinos e franceses foi a Bélgica, uma das decepções da Copa. Os belgas, que caíram para o quarto lugar, foram eliminados na fase de grupos.

Alvos de muito elogios ao longo da Copa, os ingleses completam o Top 5 da lista, mantendo a posição anterior. Logo atrás vêm a Holanda, que caiu nas quartas de final, e a Croácia, que terminou em terceiro lugar. Os holandeses galgaram duas posições, enquanto os croatas saltaram do 12º para o sétimo posto.

Fora da Copa, a Itália ocupa a oitava posição, caindo dois lugares. O Top 10 conta ainda com Portugal e Espanha, outras seleções que desapontaram seus torcedores. Os portugueses, eliminados nas quartas da Copa, mantiveram o nono posto. Os espanhóis, que caíram nas oitavas, perderam três colocações e trocaram o sétimo pelo 10º lugar.

Os dois times ibéricos tiveram o mesmo algoz no Catar: o Marrocos. Grande surpresa do Mundial, a seleção árabe conquistou 11 posições, aparecendo agora em 11º lugar. No Catar, o time terminou em quarto lugar, na melhor colocação de uma equipe africana na história do Mundial.

Com performances mais discretas na Copa, Austrália e Camarões subiram 11 e 10 posições cada, respectivamente. Os australianos figuram agora em 27º, enquanto o time africano, que derrotou o Brasil na fase de grupos, aparece no 33º posto.

A próxima atualização do ranking da Fifa está prevista para o dia 6 de abril de 2023.

Confira o Top 20 do ranking da Fifa:

1º - Brasil, com 1.840,77 pontos

2º - Argentina, 1.838,38

3º - France, 1.823,39

4º - Bélgica, 1.781,3

5º - Inglaterra, 1.774,19

6º - Holanda, 1.740,92

7º - Croácia, 1.727,62

8º - Itália, 1.723,56

9º - Portugal, 1.702,54

10º - Espanha, 1.692,71

11º - Marrocos, 1.672,35

12º - Suíça, 1.655.,2

13º - Estados Unidos, 1.652,74

14º - Alemanha, 1.646,91

15º - México, 1.635,78

16º - Uruguai, 1.627,45

17º - Colômbia, 1.612,78

18º - Dinamarca, 1.608,11

19º - Senegal, 1.603,98

20º - Japão, 1.593,08