Brasil inicia preparação na Indonésia para a Copa do Mundo de Basquete

Após um período de amistosos na Austrália e na China, a seleção brasileira de basquete chegou a Jacarta, capital da Indonésia, na terça-feira, e realizou o primeiro treinamento nesta quarta. O grupo comandado pelo técnico Gustavo de Conti terá o total de três dias de treinamento até a estreia na Copa do Mundo, marcada para sábado, às 6h45 (de Brasília), em duelo com o Irã.

"Fomos muito bem recebidos aqui em Jacarta, organização impecável, arena ótima, e já estamos com o foco total na estreia do Mundial. Equipe muito unida, e trabalhando os ajustes para o jogo contra o Irã, para começar bem a competição", disse o ala-armador Vitor Benite.

Quando viajou para Austrália, onde participou do torneio amistoso "Boomers x World", o Brasil tinha um grupo de 14 jogadores, que foi reduzido para 12, número de convocados determinado pela Fiba para a Copa. Didi Louzada foi cortado ainda durante a disputa da competição, por causa de problemas físicos. Após os amistosos da China, Gustavo de Conti cortou o ala-pivô Gabriel Jaú e fechou a delegação.

Durante o período de amistosos em território australiano a seleção brasileira venceu os donos da casa, a Venezuela e o Sudão do Sul. Já em Shenzhen, na China, foi derrotado pela Itália antes de encarar a Sérvia, ambos pela Solidarity Cup. "A confiança está muito grande em uma boa participação na Copa do Mundo e queremos começar com tudo o torneio. Vamos trabalhar até sábado para seguir evoluindo", disse o ala Léo Meindl.

O Brasil está no Grupo G do Mundial, ao lado de Irã, Espanha e Costa do Marfim. Na primeira fase, os quatro integrantes de cada grupo se enfrentam e os dois melhores avançam para a segunda fase. A Copa do Mundo, disputada na Indonésia, na Filipinas e no Japão, é classificatória para os Jogos de Paris-2024 e distribui sete vagas, duas delas para as Américas.

Para conseguir a vaga na Olimpíada sem passar pelo Pré-Olímpico, o Brasil precisa ser ao menos o segundo melhor do continente, em disputa com Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México e República Dominicana.