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Brasil ganha bem da Bolívia no Sul-Americano com volta de Darlan e novato Bryan decisivo

Escrito por (via Agência Estado)
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A seleção brasileira de vôlei está em modo turbo no Sul-Americano masculino. Depois de estreia com alguns sustos diante do Chile, mas triunfo por 3 a 0, repetiu a dose nesta quarta-feira diante da frágil Bolívia, com 25/18, 25/13 e 25/16. Recuperado de gripe que o tirou da estreia, o oposto Darlan atuou no primeiro set, marcando sete pontos, enquanto seu substituto, Bryan, entrou muito bem e foi o maior pontuador, com 11 pontos.

De olho na possível 'decisão' pelo título, domingo diante da atual campeã Argentina, e a consequente vaga aos jogos Olímpicos de Los Angeles-2028, a seleção brasileira sabe que não pode desperdiçar pontos diante dos coadjuvantes. Já fez bem seu papel em dois jogos e agora desafia a Colômbia nesta quinta-feira.

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Poupado na estreia, Darlan foi confirmado no início por Bernardinho após se recuperar da gripe. Além do oposto, o treinador fez outras modificações na equipe titular, com Judson, Pinta, Lucas Bergmann e Honorato também começando o duelo contra o rival, em tese, mais frágil do Sul-Americano. O líbero Maique e o levantador Cachopa foram mantidos.

Ausente até do aquecimento da seleção na terça-feira, Darlan voltou com tudo no Maracanãzinho. E logo no começo já anotou cinco pontos, sendo três seguidos, com dois aces e Brasil 8 a 4 no placar.

Os bolivianos até esboçaram reação, encostando com 11 a 10. Mas, o Brasil estava bastante concentrado e determinado a uma vitória rápida. Com ataque indefensável de Honorato, o primeiro set terminou com fáceis 25 a 18. Darlan fechou a parcial com sete pontos, três em saques.

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O segundo set começou com descanso para Darlan e nova oportunidade ao promissor Bryan, gigante de 2,04m e somente 20 anos que mostrou-se muito bem na estreia diante dos chilenos. E com os comandados de Bernardinho logo se distanciando após o 3 a 3, enfileirando três pontos de vantagem.

Com Bryan, Bergmann e Honorato virando todas as bolas, a seleção logo colocou gigantes 20 a 9 de vantagem. O Brasil encaminhou a vitória ao fechar a parcial com ainda mais tranquilidade e 25 a 13 após ponto de Arthur Bento.

A seleção brasileira manteve-se poderosa e começou o terceiro set logo com 3 a 0. Bryan seguia muito bem e a vantagem cresceu para 11 a 6. O time, bastante modificado, chegou ao match point com 24 a 16. E fechou com ataque para fora dos bolivianos.

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Campeonato Sul-Americano Darlan seleção boliviana seleção brasielira Vôlei
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