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Brasil faz dobradinha nos 400 m com barreiras da Diamond League com Piu e Matheus Lima

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 18:00:00 Editado em 07.06.2026, 18:13:07
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Os brasileiros Alison dos Santos, o Piu, e Matheus Lima conquistaram as medalhas de ouro e prata, respectivamente, nos 400 m com barreiras neste domingo na etapa de Estocolmo da Diamond League. Piu marcou 47s11 e continua invicto na prova em 2026. Já Matheus Lima completou o percurso abaixo dos 48 segundos pela primeira vez e fez 47s37. O alemão Emil Agyekum ficou em terceiro lugar, com 47s72.

"Gosto muito deste estádio (Olímpico de Estocolmo) e desta pista. Daqui a três dias é Oslo e nesta temporada estou tentando chegar à final da Diamond League, bem como ao Mundial Ultimate, em setembro", afirmou Piu, acrescentando que seu foco, neste ano, é trabalhar a velocidade.

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Foi a terceira vitória do brasileiro na atual temporada da Diamond League. Ele faturou os 300 m com barreiras em Xangai e depois venceu em Xiamen, nos 400 m com barreiras. O duas vezes medalhista olímpico de bronze (Tóquio-2020 e Paris-2024) lidera o ranking mundial dos 400 metros com barreiras, com 46s72 na etapa de Xiamen.

Já Matheus Lima, de 23 anos, tinha como melhor marca 48s08 e com o tempo na Suécia chegou ao terceiro posto no ranking, empatado com o norte-americano Trevor Bassit e o nigeriano Ezekiel Nathaniel e atrás apenas de Alison dos Santos e do norueguês Karsten Warholm, com 46s82. "Que essa marca seja apenas mais um passo rumo a conquistas ainda maiores. Muito orgulho de sua evolução", comentou o treinador Sanderlei Parrela, vice-campeão mundial em Sevilha, em 1999, nos 400 m rasos, sobre a marca de Matheus Lima.

A dupla brasileira volta a competir nos 400 m com barreiras na quarta-feira na etapa de Oslo, na Noruega, da Diamond League.

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Alison dos Santos Atletismo Diamond League Matheus Lima
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