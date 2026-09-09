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SELEÇÃO FEMININA

Brasil estreia com vitória sobre a Venezuela no Sul-Americano de vôlei

Seleção feminina vence por 3 a 0 no Maracanãzinho e inicia caminhada rumo à vaga nos Jogos de Los Angeles 2028

Escrito por (via Agência Estado)
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Brasil estreia com vitória sobre a Venezuela no Sul-Americano de vôlei
Autor Partida aconteceu nesta terça-feira, no Maracanãzinho - Foto: Divulgação/CBV

A seleção brasileira feminina de vôlei iniciou de maneira arrasadora sua busca por vaga aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Nesta terça-feira, no Maracanãzinho, a equipe comandada por José Roberto Guimarães não tomou conhecimento da Venezuela, ganhando por incontestáveis 3 a 0, parciais de 25/14, 25/13 e 25/19, pelo Campeonato Sul-Americano.

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Com a presença da capitã Gabi, duvida antes de a competição começar por causa da reabilitação de uma lesão ainda recente, Zé Roberto ainda escalou entre as titulares a também ponteira Ana Cristina, a levantadora Roberta, a oposta Rosamaria, as centrais Lorena e Diana, e a líbero Nyeme.

Concentrado, o favorito Brasil confirmou a ordem de seu comandante de mostrar sua força em quadra, sendo dominante do começo ao fim, contando com 12 bolas certeiras de Ana Cristina, a maior pontuadora da partida.

Ana Cristina anotou 11 pontos em ataques e mais um no bloqueio. Foi Júlia Bergman quem fechou o triunfo, porém,ao sacar e contar com o toque na rede para enganar a recepção venezuelana.

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Além da boa apresentação de Ana Cristina, o Brasil ainda contou com 11 pontos da meio de rede Lorena, 9 de Rosamaria, 8 de Júlia Bergmann e 7 de Diana, as maiores pontuadoras. Gabi ganhou descanso no terceiro set e fez apenas seis.

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O adversário da segunda rodada, nesta quarta-feira, mais uma vez com expectativa de Maracanãzinho lotado, será o Peru. O jogo está agendado para 20 horas no ginásio carioca e deve marcar mais uma vitória tranquila das comandadas de Zé Roberto.

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Ana Cristina BRASIL ESPORTES Jogos Olímpicos 2028 José Roberto Guimarães Sul-Americano VÔLEI FEMININO
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