Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Brasil estreia bem no Mundial de Tênis de Mesa por equipes com triunfos no masculino e feminino

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 18:38:00 Editado em 28.04.2026, 18:48:13
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A seleção brasileira largou com grandes vitórias no Mundial de Tênis de Mesa por equipes, em Londres, na Inglaterra, com o masculino anotando 3 a 1 sobre Porto Rico pelo Grupo 4 e o feminino superando o Casaquistão na chave 5 pelo mesmo placar.

Principais nomes da modalidade no País, Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que formam dupla mista e são namorados, foram os destaques nacionais, ao garantirem dois pontos cada para as respectivas seleções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Grande nome do tênis de mesa mundial, Calderano garantiu dois pontos, fazendo 3 a 0 em Steven Moreno e em Angel Naranjo, que havia superado Leonardo Lizuka por 3 a 1, apesar da luta do brasileiro, enquanto Guilherme Teodoro garantiu a outra vitória, sobre Enrique Rios. O time ainda conta com Felipe Arado.

No feminino, Takahashi repetiu a dose de seu namorado ao também garantir dois triunfos por 3 a 0, sobre Sarvinoz Mirkadirova e Zauresh Akasheva à equipe nacional. Laura Watanabe anotou o outro ponto ao bater Zhanerke Koshkumbayeva, com 3 a 1, enquanto Giulia Takahashi perdeu seu duelo para Akasheva por 3 a 2. Victoria Strassbourger não atuou.

As equipes verde e amarela voltam à disputa nesta quarta-feira, com a seleção feminina encarando a República Checa e a masculina desafiando a Hungria. Por fim, na quinta-feira, fecham a disputa contra Mongólia e Usbequistão, respectivamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A competição conta com 56 seleções divididas em 14 grupos de quatro representantes cada e com os campeões avançando ao mata-mata, além dos seis melhores segundos. Outras seis equipes classificadas em segundo buscarão outras 12 vagas em uma fase preliminar.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL Bruna Takahashi Campeonato Mundial por equipes Hugo Calderano tênis de mesa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV