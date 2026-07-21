Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTE

Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina

Confira as data dos jogos da última fase do mundial de vôlei na China

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 10:37:30 Editado em 21.07.2026, 10:37:24
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina
Autor Foto: DIVULGAÇÃO/VOLLEYBALL WORLD

A seleção brasileira feminina de vôlei inicia na quarta-feira (22) a caminhada em busca do título inédito da Liga das Nações (VNL).

-LEIA MAIS: Flaco López é elogiado pela imprensa espanhola após gesto de respeito na final da Copa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Terceira colocada na fase preliminar, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta o Japão às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, por uma vaga nas semifinais.

A última fase da Liga das Nações (VNL) Feminina de Vôlei conta com oito seleções na disputa. A final da competição está prevista para domingo (26), com a decisão do título.

Além do confronto das brasileiras, as quartas de final da Liga das Nações terão os seguintes jogos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
  • 22 de julho, às 5h – Itália x Holanda;
  • 22 de julho, às 8h30 – Brasil x Japão;
  • 23 de julho, às 5h – Turquia x Canadá;
  • 23 de julho, às 8h30 – Estados Unidos x China.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
competições internacionais Japão José Roberto Guimarães Liga das Nações Seleção Brasileira VÔLEI FEMININO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV