Brasil enfrenta Japão nas quartas de final da Liga das Nações Feminina
Confira as data dos jogos da última fase do mundial de vôlei na China
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 10:37:30 Editado em 21.07.2026, 10:37:24
Foto: DIVULGAÇÃO/VOLLEYBALL WORLD
A seleção brasileira feminina de vôlei inicia na quarta-feira (22) a caminhada em busca do título inédito da Liga das Nações (VNL).
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Terceira colocada na fase preliminar, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrenta o Japão às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China, por uma vaga nas semifinais.
A última fase da Liga das Nações (VNL) Feminina de Vôlei conta com oito seleções na disputa. A final da competição está prevista para domingo (26), com a decisão do título.
Além do confronto das brasileiras, as quartas de final da Liga das Nações terão os seguintes jogos:
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- 22 de julho, às 5h – Itália x Holanda;
- 22 de julho, às 8h30 – Brasil x Japão;
- 23 de julho, às 5h – Turquia x Canadá;
- 23 de julho, às 8h30 – Estados Unidos x China.