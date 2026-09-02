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ESPORTES

Brasil enfrenta Japão e Singapura em últimos amistosos de 2026

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira, 2, os últimos amistosos que a equipe do técnico Carlo Ancelotti irá realizar em 2026. Em novembro, a seleção vai encarar Japão e Singapura.

No dia 14, às 7h15 (de Brasília), o Brasil reencontra o time japonês, adversário que esteve no caminho do país na Copa do Mundo. Na ocasião, os comandados de Ancelotti superaram o rival por 2 a 1 e seguiram adiante às oitavas de final.

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Depois, no dia 17, às 7h, a seleção brasileira enfrenta Singapura pela primeira vez em sua história. Ambos os jogos acontecem no Estádio Nacional, localizado em território singapurense.

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amistosos Futebol Japão Seleção Brasileira Singapura
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