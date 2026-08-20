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Brasil enfrenta Argentina por vaga no Pré-Olímpico de basquete

Após reabilitação, seleção feminina tem clássico na semifinal

Escrito por Da Redação
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Brasil enfrenta Argentina por vaga no Pré-Olímpico de basquete
Autor Brasil mira semifinais do classificatório ao Pré-Olímpico de basquete - Foto: Fiba/Divulgação

A seleção feminina de basquete decide nesta quinta-feira (20) o futuro no torneio classificatório para o Pré-Olímpico da modalidade. A partir das 15h (horário de Brasília), as brasileiras disputam o clássico contra a Argentina pela terceira e última rodada do Grupo A da competição, realizada em Guadalajara, no México.

Após estrear com derrota por 63 a 61 para o Sudão do Sul, na segunda-feira (17), o Brasil se reabilitou na noite da última terça-feira (18), ao superar a Nova Zelândia, por 56 e 53.

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Assim como no primeiro jogo, o destaque foi a armadora Aaliyah Guyton, filha da ex-jogadora Adrianinha, medalhista de bronze na Olimpíada de Sydney (Austrália), em 2020. Ela fez 18 pontos, deu quatro assistências e conseguir três roubadas de bola.

Diferentemente da estreia, em que ficaram atrás no placar durante praticamente toda a partida, as brasileiras controlaram o placar na maior parte do tempo. Foram cerca de 37 minutos a frente, contra somente um minuto e 18 segundos com as rivais em vantagem.

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As quatro seleções do grupo estão empatadas com uma vitória e uma derrota cada. O Brasil aparece na segunda posição, com saldo positivo de um ponto (117 feitos e 116 sofridos), atrás da Nova Zelândia (saldo de 19) e a frente de Sudão do Sul (-1) e da Argentina (-19).

Os dois primeiros avançam às semifinais, para enfrentar as seleções que passarem no Grupo B, que reúne Canadá, México, Filipinas e Senegal.

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O campeão se classifica ao Pré-Olímpico, que definirá dez dos 12 participantes da modalidade nos Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos. O torneio está marcado para fevereiro de 2028.

As seleções que não obtiverem vaga por meio deste classificatório terão de buscá-la nos torneios continentais. No caso do Brasil, a oportunidade será a Copa América do ano que vem, entre os dias 3 e 11 de julho, em El Salvador. Os quatro primeiros vão ao Pré-Olímpico.

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basquete feminino Classificatórias de Basquete Copa América de Basquete Desempenho Deportivo Pré-Olímpico 2028 Seleção Brasileira
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