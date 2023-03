Brasil encerra participação em Miami com quedas de Bia Haddad e Marcelo Melo

(via Agência Estado)

A participação brasileira no Torneio de Miami chegou ao fim nesta segunda-feira com as eliminações das duplas de Beatriz Haddad Maia e Marcelo Melo nas disputas a nível 1000. Ambos se despediram com derrotas nas oitavas de final.

Ao lado do australiano John Peers, Marcelo Melo até lutou muito para evitar a queda, mas acabou dando adeus no set desempate. Depois de perder o primeiro set por 6 a 4 para os argentinos Andrés Molteni e Máximo Gonçalez, a parceria se reabilitou ao levar a melhor no tie-break, com 7/6 (7/5).

Melo e Peers até começaram melhor no set desempate, abrindo um break de vantagem com 1 a 0 e depois no 3 a 2. Mas depois do empate por 5 a 5 não conseguiram mais equilibrar as ações na parcial e viram os argetinos abrirem 9 a 6 após três quebras. No saque, fecharam por 10 a 6.

Bia Haddad entrou em quadra para tentar manter o Brasil com chances no torneio, mas a largada foi ruim e não houve tempo para reabilitação. Ela e a mexicana Giuliana Olmos iniciaram o jogo perdendo o saque em duas oportunidades seguidas.

A dupla da americana Taylor Townsend e a canadense Leylah Fernandez até sofreu uma queda para redução do placar em 3 a 1, mas bastou trocar serviços até o fim para o fechamento do primeiro set em 6 a 4.

A segunda parcial começou novamente com a dupla da brasileira perdendo o serviço. Bia e Olmos buscaram o 2 a 2 e novamente foram quebradas. Salvaram dois match points com 5 a 4 e um com 6 a 5, levando a decisão ao tie-break, no qual saíram com 4 a 0 contra e acabaram caindo com 7 a 4.

TORNEIO DE SIMPLES

Diferentemente de outros dias em Miami, a segunda-feira foi menos complicada para os favoritos. Daniil Medvedev (4º cabeça de chave) ganhou por W.O. do eslovaco Alex Molcan. Já o grego Stéfanos Tsitsipas (2º) passou pelo chileno Cristian Garin com 6/3, 4/6 e 6/4, enquanto o russo Karen Khachakov (14º) eliminou o checo Jiri Lehecka com 6/2 e 6/4.

Entre as mulheres, Jessica Pegula (3º favorita) não teve trabalho diante da polonesa Magda Linette, avançando às quartas com 6/1 e 7/5. Já a leta Jelena Ostapenko ((24ª), algoz de Bia Haddad, foi eliminada pela italiana Martina Trevisan (25ª) por duplo 6/3.

Depois de deixar pelo caminho a francesa Carolina Garcia e a checa Karolina Muchová, a romena Sorana Cirstea deu mais um passo para figurar entre as melhres do ranking ao bater Marketa Vondrousova, também da República Checa, Pot 7/6 (7/3) e 6/4.