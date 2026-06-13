Brasil empata com o Marrocos em 1 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026
Saibari abriu o placar com uma cavadinha, mas Vini Jr. garantiu a igualdade no MetLife Stadium
A Seleção Brasileira iniciou sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos. A partida de estreia, válida pela busca do hexacampeonato, foi disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A equipe marroquina saiu na frente com um gol de cavadinha de Saibari, enquanto Vini Jr., em uma bela jogada individual, garantiu a igualdade no placar. Apesar de um amplo domínio e maior posse de bola no segundo tempo, o Brasil não conseguiu balançar as redes novamente para confirmar a vitória.
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O primeiro tempo do confronto foi marcado por um início nervoso da Amarelinha, que viu os adversários assumirem o controle inicial da partida. Explorando os espaços, o Marrocos abriu o placar aos 20 minutos, quando Brahim Díaz encontrou Saibari infiltrado entre os zagueiros Gabriel Magalhães e Marquinhos, permitindo ao marroquino tocar por cima do goleiro Alisson. A reação brasileira veio aos 31 minutos, nos pés de seu principal jogador. Vini Jr. recebeu passe de Bruno Guimarães perto da linha de fundo, superou a marcação e finalizou com força de perna direita para empatar. A Seleção ainda quase conseguiu a virada antes do intervalo com um voleio de Lucas Paquetá, defendido pelo goleiro Bono.
Na etapa complementar, a postura do Brasil mudou drasticamente, assumindo de vez as ações ofensivas do jogo. O técnico promoveu as entradas de Danilo e Fabinho nos lugares de Ibañez e Casemiro, o que ajudou a equipe a alcançar 70% de posse de bola e isolar o Marrocos no campo de defesa. A Seleção Brasileira encurralou o adversário e criou chances claras de gol com Igor Thiago, Raphinha e Danilo Santos. Contudo, as investidas esbarraram em uma atuação decisiva e bem posicionada do goleiro Bono, que evitou a virada brasileira até os instantes finais dos acréscimos, selando o empate na estreia do Mundial.
O Brasil joga na próxima sexta-feira (19), às 21h30, contra o Haiti.