Brasil é prata por equipes no judô e conquista sua 1.500ª medalha na história do Pan

O judô brasileiro terminou os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, com 16 medalhas, a última foi a de prata, conquistada após a derrota para Cuba no desempate da disputa por equipes mistas. A equipe brasileira foi derrotada por 4 a 3, mas conquistou um feito inédito ao terminar em segundo lugar.

A melhor campanha do Brasil no judô nos Jogos Pan-Americanos terminou com sete medalhas de ouro, três pratas e seis bronzes, superando o desempenho de Guadalajara-2011, no México, quando subiu ao pódio em 13 oportunidades.

Além de ser um feito inédito na disputa por equipes mista, a medalha tem um sabor especial para o Brasil, que conquistou a sua de número 1.500 nos jogos Pan-Americanos.

O Brasil começou a decisão abrindo 2 a 0 no confronto com Cuba. Por não ter enviado um representante na categoria até 57kg, a seleção cubana não teve quem competir com Rafaela Silva, que acabou conquistando o ponto da luta.

O primeiro realmente a entrar no tatame foi Gabriel Falcão, na categoria até 73kg. Com um waza-ari no final, ele superou Magdiel Estrada em uma luta tensa. Cuba diminuiu a vantagem com um ippon de Idelannis Gómez sobre Luana Carvalho, na categoria até 70kg. O empate veio com Ivan Silva, em um waza-ari sobre Rafael Macedo, até 90kg.

Beatriz Souza, na categoria acima de 70kg, superou Idalys Ortiz, mas Cuba novamente empatou com a vitória de Andy Granda sobre Rafael Silva, na categoria acima de 90kg. O desempate foi um repeteco da última luta. Baby foi derrotado novamente para o cubano, que levou o ouro para sua seleção, deixando a medalha de prata para o Brasil.

BRASIL NA SEMIFINAL DO POLO AQUÁTICO

O Brasil garantiu vaga na semifinal do polo aquático feminino ao derrotar o Chile por 31 a 2, a segunda vitória consecutiva na competição. São 50 gols marcados e nove sofridos em apenas duas partidas.

O próximo desafio é diante dos Estados Unidos, que marcou 64 gols e não sofreu nenhum. A equipe americana venceu as últimas três edições dos Jogos Olímpicos. A partida será nesta quarta-feira.

ESGRIMA

Guilherme Toldo garantiu mais uma medalha do Brasil na esgrima. No florete, o brasileiro perdia para o mexicano Diego Cervantes por 9 a 5, mas virou com sete toques seguidos e confirmou o triunfo por 15 a 11. Com isso, avançou à semifinal e conquistou ao menos a medalha de bronze.

HIPISMO

No hipismo com saltos, a equipe masculina terminou o primeiro dia com o melhor tempo. Favoritos na luta por medalha, os Estados Unidos finalizaram em quinto, atrás também de Colômbia, Canadá e Argentina.

O brasileiro Marlon Zanotelli é quem lidera a prova, com Pedro Veniss logo atrás. Stephan Barcha foi o 14º, enquanto Rodrigo Pessoa, o 18º.