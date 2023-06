Brasil e Espanha farão amistoso em 2024 para promover campanha contra o racismo

A seleção brasileira fará um amistoso com a Espanha em março de 2024 para promover uma campanha contra o racismo no futebol, sob o lema "Uma só pele", como resposta à série de ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior, do Real Madrid, no país europeu. Ao anunciar o jogo nesta segunda-feira, a CBF informou que a disputa será em um estádio espanhol, durante a Data Fifa entre 18 e 26 de março do ano que vem, mas ainda sem definição exata de data e local.

"O combate ao racismo e à violência no futebol deve ser uma bandeira universal. Na CBF, trabalhamos de forma incansável pela luta contra todo tipo de discriminação, dentro e fora dos campos. Esta ação, em parceria com o meu amigo Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, será importante para reforçar ainda mais a necessidade de se combater o racismo de forma veemente, em todos os cantos do planeta ", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A entidade brasileira estreitou relações com a Real Federação Espanhol de Futebol (RFEF) desde que Vinícius Júnior decidiu adotar uma postura mais combativa depois de ser vítima de um novo ataque racista, durante a derrota por 1 a 0 do Real Madrid para o Valencia, dia 21 de maio. As cobranças públicas do atleta fizeram até a LaLiga, associação responsável pela organização do Campeonato Espanhol, se movimentar para pedir a mudança de uma lei para ter mais autonomia na punição para racismo.

Luis Rubiales, presidente da RFEF, criou a campanha "Racistas, fora do futebol" e passou a ter contato com Orlando Leite, embaixador do Brasil na Espanha, e também com o presidente da CBF. Em encontro na Ciudad Del Fútbol, sede da federação espanhola, Rubiales e Rodrigues "entenderam que era uma ótima oportunidade para estreitar laços e promover a união contra a violência no futebol com a realização do amistoso", conforme informado pela CBF.

O amistoso marcará o reencontro de Espanha e Brasil em uma partida de futebol masculino após mais de dez anos sem embates. A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi na final da Copa das Confederações de 2013, quando a seleção brasileira, então comandada por Felipão, venceu os espanhóis por 3 a 0, com dois gols de Fred e um de Neymar.

Na nova edição do duelo, não é certo quem estará no banco de reservas como treinador da seleção. Ainda sem nenhum sinal positivo de que conseguirá tirar Carlo Ancelotti do Real Madrid, como deseja Ednaldo Rodrigues, a CBF manteve Ramon Menezes como treinador interino para os amistosos deste mês, contra Guiné e Senegal. O primeiro, aliás, será disputado em Barcelona, na Espanha, no estádio Cornellà-El Prat, dia 17.