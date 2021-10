Da Redação

Brasil é 3° no Mundial de Futsal; Portugal leva título

A seleção brasileira de futsal fechou sua participação na Copa do Mundo da Lituânia com a terceira colocação. Neste domingo, em jogo duro com o Casaquistão, em Kaunas, fez 4 a 2 para garantir a medalha de bronze em despedida honrosa. O título ficou com Portugal, que comemorou a inédita conquista ao fazer 2 a 1 na Argentina, com dois gols de Pany.

Depois de fazer uma semifinal bastante disputada com a Argentina, mas acabar eliminada, a seleção brasileira se redimiu na disputa do terceiro lugar, contra o Casaquistão, ao crescer no segundo tempo e buscar a virada. O time verde-amarelo passou sufoco no começo e ficou duas vezes em desvantagem.

O Brasil saiu atrás do placar na Arena Kaunas. Repleto de brasileiros naturalizados, o Casaquistão fez 1 a 0 com Akbalikov, mandando entre as pernas de Guitta. Taynan, ao recuar para o goleiro, marcou contra. O Brasil até virou, mas o VAR anulou o gol de Gadeia. Taynan, desta vez a favor, voltou a colocar os oponentes em vantagem. Antes do intervalo, o capitão Rodrigo empatou.

Após o descanso, o artilheiro Ferrão fez seu nono gol na competição. O Brasil, que passou sufoco nos primeiros 20 minutos, melhorou na etapa final e Lé definiu o resultado. "Não foi o que a gente imaginou, mas espero ao menos fechar na artilharia para o Brasil ter alguma conquista", disse o melhor do mundo Ferrão. Ele fechou como maior goleador da competição.

PORTUGAL CAMPEÃO - A seleção portuguesa garantiu o inédito título graças ao herói Pany. O jogador fez os dois gols na decisão diante dos atuais campeões. O goleiro Bebé fechou o gol no fim e também deu enorme contribuição à conquista.

Um pedido de desafio do técnico português Jorge Braz foi decisivo no primeiro tempo. Ele cobrou revisão de uma agressão de Borruto em Ricardinho. Após olhar o VAR, os árbitros expulsaram o argentino. Com um jogador a mais em quadra por dois minutos, os portugueses conseguiram abrir o marcador com Pany. O atacante bateu forte e indefensável no momento em que o quarto jogador voltava nos rivais. Naquele momento, Basile já havia carimbado a trave para a Argentina.

Na etapa final, Erick quase faz um golaço. Passou por dois argentinos e deu cavadinha, carimbando o travessão. A etapa era disputada e Pany ampliou aos 12 minutos batendo colocado. Claudino, na saída de bola, diminuiu, recolocando a Argentina na final. A atual campeã cresceu e começou a acumular chances perdidas. O goleiro Bebé fazia grandes defesas.

Com o passar do tempo, o clima esquentou, com entradas mais fortes e jogadores se peitando. Restando pouco mais de três minutos, a Argentina foi para o tudo ou nada com Cuzzolino como goleiro linha. O desafio que ajudou os portugueses, não deu resultado para a Argentina num pedido de pênalti. A arbitragem viu como irregular o toque de mão. Portugal se segurou no fim, ainda levou uma bola na trave restando um segundo, mas fez a festa. "Não sei o que falar, estou muito feliz. Não sou herói, é um título do grupo todo", afirmou Pany.