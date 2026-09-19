Brasil derrota a Venezuela e tem decisão diante da Argentina em busca da vaga na Olimpíada

Em mais um compromisso do Sul-Americano de Vôlei Masculino, a seleção brasileira derrotou a Venezuela por 3 sets a 0, no início da tarde deste sábado (19), no Maracanãzinho, Rio de Janeiro. A partida foi válida pela quarta rodada da competição e terminou com parciais de 25/19, 25/14 e 25/19.

A equipe comandada por Bernardinho manteve o 100% de aproveitamento no torneio pré-olímpico, com quatro vitórias nos quatro jogos. Com 12 pontos, o time verde e amarelo precisa torcer contra a Argentina para manter a liderança isolada e ficar mais próximo do título continental. Cabe ressaltar que a equipe garantiu ao menos a vaga no mundial da modalidade, que acontece no ano que vem, na Polônia.

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Os argentinos encaram a lanterna Bolívia na tarde deste sábado e ocupam a segunda colocação neste momento. O título será definido neste domingo (20), quando Brasil e Argentina se enfrentam, às 10h, novamente no Maracanãzinho. Apenas o campeão garante vaga antecipada nos Jogos Olímpicos de 2028, em Los Angeles.

Na partida diante da Venezuela, o Brasil contou com boa atuação coletiva da equipe. Mesmo um início conturbado, a equipe rapidamente se encontrou em quadra e viu o oposto Darlan se destacando para garantir a superioridade no placar. O set terminou com 25 a 19 para o brasileiros.

O segundo set foi diferente e o time de Bernardinho encontrou mais facilidade no início de disputa. Rapidamente, a equipe construiu a vantagem e não foi incomodada pelos venezuelanos, terminando com 25 a 14.

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No terceiro e último set do embate, os adversários tentaram lutar até o fim, mas novamente pararam na boa atuação dos atletas brasileiros. Destaque para o oposto Bryan, que entrou no lugar de Darlan e manteve a qualidade do parceiro. O Brasil terminou com vitória por 25 a 19 para finalizar a partida.