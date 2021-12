Brasil derrota a Áustria e fica a uma vitória das quartas do Mundial de Handebol

Da Redação

A seleção brasileira feminina de handebol estreou com vitória na segunda fase do Mundial, que está sendo disputado na Espanha, ao vencer, nesta quarta-feira, a Áustria, por 38 a 31. A equipe volta a se apresentar na sexta-feira, frente à Argentina e um novo resultado positivo já garante vaga nas quartas de final, independentemente do confronto com as espanholas, atuais vice-campeãs, no domingo.

O Brasil teve domínio total no início do primeiro tempo. Com bom aproveitamento de Doce na ponta-direita e defesas importantes de Babi, a seleção abriu 12 a 5 e depois 14 a 9, mas permitiu a reação das austríacas, que arriscaram com sucesso os arremessos dos nove metros. Com isso, a primeira etapa terminou empatada em 15 gols para delírio das europeias, que festejaram como se tivessem conquistado um título.

A etapa final começou bastante disputada com as equipes não perdendo ataques. O técnico austríaco optou por escalar goleiro-linha para ter sete atletas nas jogadas ofensivas, mas o Brasil conseguiu tirar proveito disso, ao buscar contra-ataques rápidos e fazer vários gols nas saídas de bola e até mesmo com as goleiras Babi e Renata.

Desta forma, o Brasil abriu 31 a 23 no placar, com destaque para Tamires, artilheira do Brasil da partida com seis gols e Ana Paula (cinco), que se recuperou no segundo tempo, após início tímido na partida.