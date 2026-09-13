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Brasil derrota a Argentina no Sul-Americano de Vôlei e garante vaga em Los Angeles 2028

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Argentina, neste domingo (13), e conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. A equipe comandada por José Roberto Guimarães não teve dificuldades diante das adversárias no Maracanãzinho e conseguiu o triunfo com parciais de 26/24, 25/19 e 25/16.

Esse foi o 24º título continental do Brasil, após uma campanha impecável no Sul-Americano de Vôlei. Em cinco partidas, o time conquistou cinco vitórias e não perdeu sets. Foram 392 pontos a favor e 275 contrários, garantindo a vaga olímpica com dois anos de antecedência. O destaque ficou para a ponteira e capitã Gabi, eleita a MVP do torneio.

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Cabe ressaltar que a equipe tinha garantido a vaga no Mundial Feminino de 2027 neste sábado, após derrotar o Chile. O torneio específico da modalidade será realizado nos Estados Unidos e no Canadá. O Brasil ainda busca o primeiro título na competição e já conquistou a prata em quatro oportunidades, além de dois bronzes.

A equipe brasileira se junta a outros classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles: Estados Unidos como país-sede; Canadá, Egito, Tailândia e Turquia, que conquistaram as vagas pelos respectivos pré-olímpicos continentais.

O JOGO

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Empurradas pela torcida presente no Maracanãzinho, o time entrou em quadra com Gabi e Ana Cristina, Luzia e Diana, Roberta, Nyeme e Tainara. Mesmo com um certo nervosismo no início do duelo, as comandadas de José Roberto Guimarães conseguiram reagir e contaram com boa atuação de Ana Cristina.

A Argentina chegou a colocar 13 a 9 no primeiro set, mas logo pararam na boa atuação das brasileiras. No primeiro set-point, o Brasil fechou a parcial com dois bloqueios consecutivos e abriu vantagem na decisão.

No segundo set, as brasileiras estavam mais tranquilas na quadra e rapidamente abriram vantagem sobre as argentinas. A ponteira Gabi fechou a parcial com um belo ace e colocou 2 a 0. Já o terceiro e último set da partida foi ainda mais tranquilo, com outra grande atuação de Gabi e também de Júlia Bergmann. O Brasil fechou com 25 a 16 no placar.

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A grande pontuadora do jogo foi a argentina Bianca Cugno, do Osasco, com 16 pontos, enquanto a capitã Gabi anotou 13.

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