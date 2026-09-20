Brasil derrota a Argentina e garante vaga olímpica; confusão marca final do clássico

Após mais uma grande atuação, a seleção brasileira de vôlei masculino confirmou a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Os comandados de Bernardinho derrotaram a Argentina, na manhã deste domingo (20), por 3 a 0, e levaram o título do Campeonato Sul-Americano, em duelo realizado no Maracanãzinho, Rio de Janeiro.

O time não perdeu sets durante a competição e confirmou a vaga sem muitos sustos diante da torcida. Os jogadores do masculino repetiram o feito das mulheres, que também garantiram a vaga olímpica com o título no último domingo (13), após outra vitória diante da Argentina, no mesmo ginásio.

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Agora o Brasil se junta a Cuba, Japão e Estados Unidos como classificados para o masculino de vôlei nos Jogos Olímpicos. Cabe ressaltar que ainda restam oito vagas na modalidade.

No jogo deste domingo, o time brasileiro entrou concentrado na partida e não teve dificuldades para vencer o primeiro set, com parcial de 25 a 20. Novamente o destaque da equipe foi o oposto Darlan, que tinha tido uma grande atuação diante da Venezuela neste sábado. O ponteiro Lucarelli também conseguiu pontos importantes para o Brasil.

No segundo set, a superioridade brasileira continuou sem grandes sustos. A vantagem foi construída logo no início, com destaque para o central Judson. que estava bem nos saques. Mesmo com uma melhora dos argentinos durante a parcial, o time mandante fechou com 25 a 23.

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O time de Bernardinho fechou a partida em um set um pouco mais disputado, com a Argentina tentando diminuir a diferença no placar. O ponteiro Adriano fechou a partida sacando em cima do adversário, que não conseguiu defender.

BRIGA MARCA FINAL DA PARTIDA

Logo após conquistar a vitória, o jogador Darlan fez um sinal de tchauzinho para os adversários. Revoltados com a atitude do oposto, alguns jogadores da Argentina foram tirar satisfação e uma confusão começou no Maracanãzinho. Os atletas chegaram a trocar empurrões.