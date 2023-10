Brasil conquista ouro no revezamento 4x200m e mais três medalhas na natação no Pan de Santiago

A natação brasileira viveu, nesta terça-feira, mais um dia de conquistas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Após a disputa de seis finais, o Brasil teve representantes em quatro pódios, inclusive no lugar mais alto de um deles, já que a equipe de revezamento 4x200m livre masculino, formada por Guilherme Costa "Cachorrão", Murilo Sartori, Breno Correia e Fernando Scheffer, conquistou a medalha de ouro.

Os brasileiros travaram uma batalha intensa com os Estados Unidos e completaram a prova em 7min07s53, com uma diferença de apenas 0s53 para os americanos. O bronze ficou com o Canadá. A vitória do Brasil estabeleceu o novo recorde pan-americano, superando os 7min10s66 anotados pelo próprio País durante o Pan de Lima, em 2019. "O esporte tem dessas coisas. A competição não começou muito bem pra mim, mas finalizar ao lado desses caras é muito especial. Esse revezamento vem criando uma história e, hoje, marcamos mais um capitulo", disse o medalhista olímpico Fernando Scheffer.

As mulheres também foram bem no revezamento 4x200 livre e terminaram com a medalha de prata. A equipe formada Maria Fernanda, Nathalia Almeida, Stephanie Balduccini e Gabrielle Roncatto por fez 7min55s85, 0s59 atrás dos EUA, que ficaram com o ouro e 1s72 à frente das canadenses, donas da medalha de bronze. "Estou muito feliz. Queria o ouro nas duas provas, mas foi um dia bem desgastante, porém bem feliz. A gente estava com muita vontade de ganhar essas medalhas e conseguimos", falou Gabrielle.

O Brasil conquistou, ainda nesta terça, dois bronzes. Brandonn Almeida, com 4min18s74, foi o terceiro colocado do 400 metros medley masculino, atrás do americano Jay Litherland e do canadense Collyn Gagne. O também brasileiro Stephan Steverink ficou em sexto. No 400 metros medley feminino, o terceiro lugar foi de Gabrielle Roncatto, que anotou 4min43s76. Julie Brosseau, do Canadá, e Bell Lucerne, dos EUA, foram ouro e prata, respectivamente. Naná Almeida ficou em quinto.

Na disputa dos 50 metros livre, não teve pódio, mas brasileiros estiveram na final. Entre os homens, Guilherme Caribé terminou em quinto e Victor Alcara em sétimo. Já na prova feminina a melhor brasileira foi Lorrane Oliveira, em quarto, logo à frente de Stephanie Balduccini, quinta colocada.

VÔLEI DE PRAIA

Também nesta terça, André e George avançaram às quartas de final do torneio masculino de vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos. Eles venceram os paraguaios Giuliano e Gonzalo por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/14, e passou para a próxima fase próxima fase. Nas quartas de final, nesta quarta-feira, a dupla brasileira terá pela frente os irmãos argentinos Nicolás e Tomás Capogrosso.