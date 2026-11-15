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Brasil conquista mais dois ouros no último dia do Grand Prix de Judô em Zagreb

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Brasil encerrou o Grand Prix de Judô, em Zagreb, em grande estilo. A campeã olímpica Bia Souza, na categoria acima de 78 kg, e Guilherme Schmidt, no peso até 90 kg, conquistaram medalhas de ouro para a delegação no último dia de competições.

Bia Souza subiu ao lugar mais alto do pódio ao derrotar a australiana Sidnee Andrews por ippon, com um minuto de luta.

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Já Schmidt venceu o grego Theodoros Tselidis nos instantes finais de combate por waza-ari e conquistou a medalha de ouro.

As vitórias deste domingo encerram uma campanha vitoriosa do judô brasileiro na Croácia. Foram quatro ouros e uma prata.

Na sexta-feira, Shirlen Nascimento conquistou a categoria até 57 kg, enquanto Nauana Silva se sagrou campeã no peso até 70 kg no sábado.

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Ronaldo Lima, na sexta-feira, terminou com a prata na divisão até 66 kg.

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Bia Souza Grand Prix de Zagreb Guilherme Schmidt Judô
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