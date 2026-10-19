Brasil chega para o Mundial de Roterdã com retorno de ginasta após sete anos e jovens promessas

Após ficar fora do pódio na edição de 2025, o Brasil chega para o Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, na Holanda, com equipe que mescla experiência e jovens promessas. A seleção brasileira terá Rebeca Andrade, que volta depois de um ano sabático, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, trio medalhista olímpico em Paris, além do retorno de Thaís Fidelis e das jovens Gabriela Bouças e Sophia Weisberg.

Em 2019, Thaís Fidelis foi a primeira brasileira a subir em um pódio de Copa do Mundo no individual geral, quando garantiu uma medalha de bronze na etapa de Birmingham, na Inglaterra.

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Três anos depois decidiu dar uma pausa na carreira, aos 21 anos, após romper o tendão de Aquiles em junho de 2021 e no mês seguinte perder seu irmão por complicações de uma pneumonia.

O retorno à ginástica aconteceu no último ano. No Troféu Brasil, sua primeira competição, garantiu um bronze nas barras. Já no Pan-Americano, levou uma prata por equipes no feminino e duas medalhas de bronze, na trave e no individual geral.

"Quando decidi voltar, queria viver um passo de cada vez e, principalmente, sentir novamente o amor pela ginástica. Eu sabia que tinha grandes chances de voltar à seleção, mas queria respeitar meu processo e deixar as coisas acontecerem naturalmente", conta Thaís ao Estadão.

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A ginasta volta a um Mundial após sete anos e afirma que essa convocação trouxe ainda mais motivação para seguir. Thaís irá se apresentar nas barras assimétricas, na trave e no solo em Roterdã.

"Foi uma sensação muito especial, principalmente por tudo o que vivi até chegar aqui. A convocação tornou meu retorno ainda mais significativo e me deu ainda mais motivação para continuar acreditando no trabalho para alcançar os meus objetivos."

Além da experiência de ginastas já consagradas, a equipe tem a inserção das jovens Gabriela Bouças, de 17 anos, e Sophia Weisberg, de 16.

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Sophia disputará as provas do salto, das barras assimétricas e do solo. Já Gabriela completa a equipe na condição de reserva e fica à disposição para substituir alguma das ginastas na final por equipes.

Após garantir duas medalhas no Pan-Americano - bronze nas assimétricas e prata por equipes - e garantir um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, nas barras, Sophia mantém altas expectativas para o Mundial.

"Estamos passando muito bem pelos aparelhos, treinamos muito bem e estamos com pensamentos positivos e bons para esse campeonato e tenho certeza que vamos competir muito bem", afirma a ginasta ao Estadão.

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Sophia é a mais jovem da equipe brasileira e tem ao seu lado medalhistas olímpicas, o que vê com bons olhos.

"É muito bom competir com medalhistas olímpicas junto, a gente aprende junto com elas e elas nos ensinam muito sobre maturidade e de como a gente deve agir em competições importantes como essa. Mesmo eu sendo a mais nova do time, eu me sinto muito acolhida e estou muito feliz de estar participando desse campeonato junto com essa equipe, que é muito forte."

Além de lugares no pódio, a seleção brasileira vai em busca também de uma vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. As três melhores equipes em cada aparelho garantem um lugar no torneio. Outras nove vagas estarão à disposição dos países no Mundial de 2027, na China.

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CONFIRA A COMPOSIÇÃO POR APARELHO

Salto: Lorrane Oliveira, Sophia Weisberg, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade (dois saltos);

Barras assimétricas: Thais Fidelis, Sophia Weisberg, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva;

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Trave: Thais Fidelis, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Rebeca Andrade;

Solo: Thais Fidelis, Sophia Weisberg, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO MUNDIAL

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19 de outubro (segunda-feira) 14h35 - Classificatória feminina

21 de outubro (quarta-feira) 14h30 - Final por equipes feminina

23 de outubro (sexta-feira) 14h30 - Final do individual geral feminino

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24 de outubro (sábado) 9h - Finais por aparelhos

25 de outubro (domingo) 9h - Finais por aparelhos