Brasil chega à inédita decisão do beisebol no Pan de Santiago e basquete massacra a Venezuela

A seleção brasileira de beisebol não entrou em campo nesta quinta-feira, mas fez enorme festa com a inédita classificação à final. Depois de passar com honras no grupo da morte, que tinha Venezuela, Cuba e Colômbia, a equipe nacional se garantiu na disputa do ouro, no sábado, após triunfo das colombianas sobre o México no quadrangular que define a decisão.

continua após publicidade

Após ganhar seus três jogos da primeira fase, o beisebol do Brasil chegou à segunda fase com vantagem e abriu a série com 5 a 3 sobre o Panamá na quarta, ficando muito próximo da decisão. Com o triunfo colombiano por 10 a 2 diante dos mexicanos, a vaga está confirmada e a equipe vai voltar de Santiago fazendo história.

Há 16 anos sem conseguir disputar um Pan, o beisebol brasileiro jamais havia subido no pódio. Seu melhor resultado foi um quinto lugar no Pan de 2007. Agora, aguarda o vencedor de Colômbia e Panamá, nesta sexta-feira, para saber com quem vai definir o ouro. De certo é: a equipe chegará empolgada por ter superado as duas oponentes nesta invicta campanha em Santiago.

continua após publicidade

VIRADA ARRASADORA NO BASQUETE

A seleção brasileira de basquete fez uma apresentação de gala para somar sua segunda vitória no Pan de Santiago e se garantir nas semifinais: 94 a 47 sobre a Venezuela. Depois de um início ruim e triunfo para as rivais por 21 a 16 no primeiro quarto - abriram 12 a 0 -, o jogo foi totalmente verde e amarelo.

Com pontaria certeira nas bolas de três e um paredão defensiva de dar inveja, o Brasil virou com incrível 31 a 5 no segundo quarto, indo para o descanso com vantagem de 47 a 26. A equipe voltou mais concentrada para o segundo tempo e sem jamais ser ameaçada, fechou com 94 a 47, garantindo a vaga antecipada entre as quatro melhores.

Cestinha da seleção com 14 pontos, Érika pediu "pés no chão" para a equipe, mesmo com a classificação antecipada. "Queremos essa medalha de ouro, mas vamos focar jogo a jogo. Essa partida já foi e agora é pensar na partida de amanhã (sexta-feira)", afirmou, mirando somente o duelo com a Colômbia, no encerramento do Grupo B.