Brasil celebra crescimento defensivo no Mundial e foca em 'batalha' com Holanda

O técnico José Roberto Guimarães não se cansa de dizer que conquistas precisam de uma sintonia entre defesa e ataque. E a seleção brasileira vinha pecando para parar os ataques no começo do Campeonato Mundial. Nesta segunda fase, a evolução é enorme e as jogadores comemoram esse crescimento, sobretudo nos bloqueios, que pode ser vital para duro embate com a anfitriã Holanda.

Somente contra Porto Rico, nesta quinta-feira, por exemplo, Carol bloqueou sete ataques, repetindo os números atingidos contra a forte Itália, garantindo importantes pontos para a seleção e se tornando a melhor do fundamento, com 29 bolas neutralizadas, diante de 28 de Janssens, da Bélgica.

"Estudamos bastante o time de Porto Rico. Precisávamos desses três pontos para a sequência da competição. Foi uma boa partida, revezamos algumas jogadoras e temos que nos preparar para o próximo jogo", observou o técnico Zé Roberto, já prevendo um duelo de bloqueios contra a Holanda, que atuará em casa. "Elas têm feito bons jogos, estão bem e contam com o apoio da torcida", reconheceu. "E têm um bloqueio forte e bem posicionado. Vamos precisar de um bom saque e um sistema defensivo organizado. O ginásio vai estar lotado e vai ser uma partida difícil."

Palavras semelhantes da meio de rede Carol, autora de 16 pontos contra Porto Rico. "O time está muito focado e fizemos o nosso melhor na partida. Conseguimos dar rodagem para o grupo e isso é importante para a sequência da competição", afirmou Carol, que além dos sete bloqueios, ainda anotou sete de ataque e dois no saque. "O Mundial é uma competição longa e precisamos de todas as jogadoras. Agora vamos pensar na Holanda que cresceu na competição, tem feito bons jogos e vai jogar em casa."

Pri Daroit contribuiu com 11 pontos e também fez questão de elogiar o crescimento do elenco. "Foi mais uma vitória importante para a sequência da competição. Porto Rico tem um bloqueio alto e conseguimos ter lucidez na partida", disse. "O jogo também foi bom para todas as jogadoras ganharem ritmo. Vamos descansar e já estudar a Holanda que vai jogar com o apoio da torcida."