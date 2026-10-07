Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Brasil cai para sexto no ranking da Fifa e é ultrapassado por Portugal

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Brasil perdeu uma posição no ranking masculino da fifa atualizado nesta quarta-feira, e passou a ocupar o sexto lugar. A seleção comandada por Carlo Ancelotti foi ultrapassada por Portugal, que avançou da sétima para a quinta colocação após vencer seus quatro compromissos na Liga das Nações da Uefa.

A equipe brasileira soma 1.806,51 pontos, apenas 1,18 atrás dos portugueses, que chegaram a 1.807,69. Marrocos também recuou uma posição e aparece em sétimo, com 1.805,34, mantendo próxima a disputa entre as três seleções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Brasil terminou a janela internacional sem derrotas, com um empate e uma vitória diante da Austrália, além de um triunfo sobre a Índia. Portugal, por sua vez, derrotou a Noruega duas vezes e também venceu Dinamarca e País de Gales, sendo a única seleção a subir entre as dez primeiras.

A Espanha permanece na liderança, seguida por Argentina, França e Inglaterra. Os espanhóis ampliaram a vantagem sobre os argentinos após quatro vitórias na Liga das Nações. Bélgica, Holanda e México conservaram suas posições e completam o grupo dos dez primeiros.

A atualização considera os resultados de 338 partidas internacionais disputadas desde o encerramento da Copa do Mundo. A próxima edição do ranking será divulgada em 18 de novembro, depois da nova janela de jogos de seleções.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dez primeiros do ranking da Fifa:

1. Espanha - 2.011,57 pontos

2. Argentina - 1.972,80 pontos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

3. França - 1.958,86 pontos

4. Inglaterra - 1.925,59 pontos

5. Portugal - 1.807,69 pontos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

6. Brasil - 1.806,51 pontos

7. Marrocos - 1.805,34 pontos

8. Bélgica - 1.779,17 pontos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

9. Holanda - 1.778,61 pontos

10. México - 1.746,04 pontos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL Futebol RANKING
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV