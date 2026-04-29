Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Brasil brilha no Mundial de Tênis de Mesa por equipes e avança ao mata-mata por antecedência

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 18:44:00 Editado em 29.04.2026, 18:55:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Brasil precisou de apenas duas rodadas para se garantir no mata-mata do Mundial de Tênis de Mesa por equipes disputado em Londres, na Inglaterra. Nesta quarta-feira, um dia após largar com triunfos no masculino e no feminino, o País repetiu a dose e carimbou a vaga com uma jornada de antecedência.

A seleção feminina foi a primeira a jogar no dia e não decepcionou, ganhando da República Checa por 3 a 1 e já confirmando a primeira colocação do Grupo 5 - fizeram 3 a 0 na largada contra o Casaquistão, na véspera.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Bruna Takahashi atuou duas vezes, anotando 3 a 0 diante de Karin Grofova e de Veronika Polakova, que também foi superada por sua irmã, Giulia, por 3 a 1. A única derrota foi de Laura Watanake, que caiu por 3 a 1 diante de Hanka Kodet.

Logo após, foi a vez de o time masculino comandando por Hugo Calderano ir para a disputa diante da Hungria. Desta vez, com doses de sofrimento e a necessidade de cinco jogos para celebrar um triunfo apertado por 3 a 2.

Vindo de 3 a 1 diante de Porto Rico, o Brasil esperava uma disputa mais tranquila, mas os húngaros exigiram demais da equipe verde e amarela. Calderano ganhou seus dois jogos, contra David Szantos (3 a 0) e Csaba Andras (3 a 1), mas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guilherme Teodoro e Leonardo Lizuka foram superados por Adam Szudi (3 a 2) e Csaba Andras (3 a 0), respectivamente, e veio a necessidade do confronto de desempate.

Lizuka foi o escolhido para decidir diante de David Szantos e buscou um triunfo maiúsculo, por 3 a 2, após perder os dois primeiros games. Fechou com 11 a 8, garantindo a vaga brasileira, que nesta quinta encara o frágil Casaquistão para confirmar a liderança do Grupo 4.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Brsil Bruna Takahashi Giulias Takahashi Hugo Calderano Mundial por Equipes tênis de mesa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV