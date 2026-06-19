Brasil bate o Haiti por 3 x 0 com gols de Matheus Cunha e Vini Jr
Seleção Brasileira sai com vitória para o próximo jogo, que acontece contra a Escócia na quarta (26)
A Seleção Brasileira goleou o Haiti por 3 a 0 em seu segundo jogo na Copa do Mundo pelo Grupo C, na noite desta sexta-feira (19). Os gols foram marcados por Matheus Cunha e Vini Jr., ainda no primeiro tempo da partida. O jogo aconteceu no Estádio da Filadélfia, nos EUA.
O Brasil abriu o placar de 1 a 0 sobre a seleção do Haiti com gol do centroavante Matheus Cunha aos 23 minutos do primeiro tempo.
O segundo gol do Brasil foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo também pelo centroavante Matheus Cunha.
Vinícius Júnior marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti aos 45 minutos do primeiro tempo, fechando o placar em 3 a 0. Este é o 50º gol do jogador pela Seleção em sua carreira.
Brasil empatou com Marrocos, enquanto Haiti perdeu para a Escócia
O Brasil iniciou sua trajetória com um empate por 1 a 1 com o Marrocos. Saibari abriu o placar no MetLife Stadium, mas Vini Jr. empatou ainda no primeiro tempo.
Já o Haiti estreou com derrota por 1 a 0 para a Escócia, em Boston. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista John McGinn.
Escalações
Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Haiti: Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Duverne e Expérience; Jean Jacques, Bellegarde e Providence; Pierrot e Casimir . Técnico: Sébastien Migné.
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