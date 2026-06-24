Brasil bate Escócia por 3 a 0 e se classifica para a próxima fase da Copa do Mundo
Com dois gols de Vini Jr. e um gol de Matheus Cunha, Seleção sai da fase de grupos com 7 pontos, liderando o Grupo C
O Brasil venceu a Escócia por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), no Hard Rock Stadium, em Miami, e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 na liderança do Grupo C. A Seleção Brasileira encerrou a primeira fase com sete pontos, enquanto o Marrocos também avançou para oitavas de final, que será de mata-mata. Já a Escócia foi eliminada da competição.
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Vini Jr. foi o destaque da partida ao marcar dois gols. O atacante abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo e voltou a balançar as redes nos acréscimos da etapa inicial. O terceiro gol brasileiro foi anotado por Matheus Cunha, aos 15 minutos do segundo tempo.
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A partida também marcou a estreia de Neymar na Copa do Mundo de 2026. Recuperado de uma lesão na panturrilha, o camisa 10 entrou no segundo tempo e fez sua primeira aparição no torneio após ficar fora dos dois primeiros compromissos da Seleção.
Outro que ganhou minutos na etapa final foi Endrick. O atacante voltou a ser acionado por Carlo Ancelotti e participou da vitória brasileira em Miami.
Com o resultado, o Brasil terminou a fase de grupos na primeira colocação da chave, com sete pontos. O Marrocos avançou em segundo lugar, enquanto Escócia e Haiti se despediram da competição.
A Seleção Brasileira agora aguarda a definição do adversário das oitavas de final em busca da sequência na Copa do Mundo.