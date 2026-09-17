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Brasil bate Colômbia e soma terceira vitória consecutiva no Sul-Americano Masculino de Vôlei

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou a terceira vitória consecutiva no Sul-Americano, nesta quinta-feira, ao derrotar a Colômbia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/14 e 25/16, no Maracanãzinho , no Rio. O Brasil continua com 100% de aproveitamento na competição - sem perder set -, que garante vaga aos finalistas no Mundial do ano que vem e ao time campeão um lugar na Olimpíada de Los Angeles/2028.

O Brasil volta a jogar no sábado, às 11 horas, diante da Venezuela. No domingo, às 10 horas, a decisão do campeonato será com a Argentina.

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Com Maique, Lucarelli, Flávio, Adriano, Darlan, Cachopa e Pinta, o Brasil começou bem e logo abriu 4/1, mas viu a Colômbia, com bom saque, se recuperar e diminuir para 7/5. Darlan passou a acertar boas bolas e o Brasil chegou a 10/7.

O Brasil perdeu vários contra-ataques e viu a Colômbia encostar em 12/11. Erros no saque e com o bloqueio colombiano, o placar ficou empatado em 14 pontos. Falhas de posicionamento, que propiciaram duas deixadas da colombianas, colocaram o Brasil atrás no placar pela primeira vez no jogo: 15/17.

Bernardinho pediu tempo. No retorno, a Colômbia errou um saque e Darlan acertou um contra-ataque para empatar em 17 pontos. Com cobertura do bloqueio, o Brasil foi mais constante e virou para 19/18. Mas o bloqueio colombiano deixou os visitante em vantagem por 22/21. Mas o Brasil reagiu de forma sensacional e fechou o primeiro set em 25/23, com um bloqueio e um ace de Lucarelli.

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Com bom saque (dois aces seguidos de Adriano) e variação de jogadas imposta por Cachopa, o Brasil chegou rápido a 6/1. O bloqueio brasileiro também apareceu e a vantagem subiu para 10/3. Equilibrado em todos os fundamentos, a seleção alcançou 17/7.

O time teve um rápido desequilíbrio, mas logo voltou a atuar bem no bloqueio e saque: 21/10. O final da parcial mais uma vez foi fechada em um saque, desta vez com Darlan: 25/14.

O Brasil voltou um pouco desconcentrado no terceiro set e o jogo ficou empatado em cinco pontos. Cachopa passou a utilizar as bolas de meio com Pita e a equipe nacional atingiu 9/6. O equilíbrio permaneceu até 15/12. Com pontos importantes de Darlan, o Brasil chegou a 20/15. Daí para frente só deu Brasil: 25/16.

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