Brasil avança no Mundial por Equipes de tênis de mesa no masculino e se despede no feminino

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 18:51:00 Editado em 05.05.2026, 18:59:15
O mata-mata do Mundial por Equipes no tênis de mesa começou com sentimentos opostos para o Brasil nesta terça-feira. Em Londres, a seleção masculina confirmou seu favoritismo e derrubou Singapura por 3 a 1, com Hugo Calderano mantendo sua invencibilidade. O astro verde e amarelo ganhou dois jogos e garantiu a vaga às oitavas, diante da anfitriã Inglaterra, nesta quarta-feira. No feminino, apesar de duas vitórias de Bruna Takahashi, a equipe nacional deu adeus com derrota por 3 a 2 para Luxemburgo.

Leonardo Lizuka abriu a disputa surpreendido por Izaak Quek, caindo por 3 a 1, parciais de 7 x 11, 5 x 11, 11 x 5 e 8 x 11. Hugo Calderano iniciou sua participação diante de Koen Pang e logo aplicou um imponente 3 a 0, com 11 x 5, 11 x 7 e 16 x 14, repetido por Guilherme Teodoro sobre Josh Chuá - 11 x 8, 12 x 10 e 13 x 11.

O astro da seleção brasileira voltou à disputa para fechar a classificação em confronto com Izaac Quek, a quem jamais enfrentou, e não decepcionou, vencendo por 3 a 0. O brasileiro travou grande batalha no primeiro set para fechar em 12 x 10 após salvar um set point.

Mais solto no jogo, teve menos trabalho no segundo set, logo abrindo 8 a 5 com bola fora do rival. Fez 2 a 0 com 11 x 5. Calderano garantiu a vaga às oitavas, a ser disputada nesta quarta-feira, com os ingleses, fechando com 11 x 8 após bola beliscar a mesa e cair.

FEMININO SE DESPEDE

Já a seleção feminina imagina avançar ao menos até as oitavas de final em Londres, mas Luxemburgo acabou surpreendendo, fechando a série por 3 a 2. Bruna Takahashi ganhou seu primeiro jogo, com 3 a 1 sobre Sarah de Nutte (11 x 9, 11 x 7, 6 x 11 e 11 x 9), mas as adversárias viraram para 2 a 1 com a irmã Giulia perdendo da veterana Ni Xia Lian, de 62 anos, por 3 a 2 (11 x 9, 10 x 12, 6 x 11, 11 x 9 e 8 x 11), mesmo placar do revés de Laura Watanabe para Enisa Sadikovic (9 x 11, 13 x 11, 8 x 11, 11 x 9 e 7 x 11).

Bruna voltou à disputa com obrigação de empatar a série em 2 a 2. E mostrou-se agressiva diante de Ni Xia Lian, enfileirando oito pontos para abrir 1 a 0 com 11 x 5. A rival parou na rede e veio novo ponto, agora com 11 x 9. O que parecia um jogo fácil se complicou.

A experiente oponente diminuiu com 11 x 8 após ver a brasileira errar em demasia e empatou com 12 a 10 após pedir tempo quando perdia por 9 x 8 e desconcentrar Takahashi. A definição veio com troca de lideranças e com Xia Lian crescendo para abrir 8 x 6. Luxemburgo teve o match point com 10 x 9. Bruna, vibrando muito, enfileirou três pontos e empatou a série com 12 x 10 e 3 a 2 sofrido na partida.

A definição ficou com a irmã Giulia Takahashi diante de Sarah de Nutte. A oponente fez valer a maior experiência e o Brasil acabou eliminado com derrota por 3 a 0 no jogo, parciais de 11 x 9, 11 x 7 e 11 x 4 e 3 a 2 na série dura.

Bruna Takahashi Hugo Calderano Muncial por Equipes Seleção Brasileira tênis de mesa
