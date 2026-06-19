Brasil 3 x 0 Haiti: Vini Jr. marca o terceiro gol da partida no fim do primeiro tempo
Partida acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos; Matheus Cunha abriu o placar com os dois primeiros gols
Vinícius Júnior marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti aos 45 minutos do primeiro tempo e o placar já é de 3 a 0 para Seleção Brasileira. Este é o 50º gol do jogador pela Seleção em sua carreira. O primeiro tempo se encerra com esse placar, em jogo que acontece na noite desta sexta-feira (19), no Estádio da Filadélfia (EUA).
O segundo gol do Brasil foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo também pelo centroavante Matheus Cunha, que abriu o placar.
A Seleção Brasileira abriu o placar de 1 a 0 sobre a seleção do Haiti com gol do centroavante Matheus Cunha aos 23 minutos do primeiro tempo em sua segunda partida da fase de grupos na Copa do Mundo 2026. O jogo acontece no Estádio da Filadélfia, nos EUA.
O Brasil iniciou sua trajetória com um empate por 1 a 1 com o Marrocos. Saibari abriu o placar no MetLife Stadium, mas Vini Jr. empatou ainda no primeiro tempo.
Já o Haiti estreou com derrota por 1 a 0 para a Escócia, em Boston. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista John McGinn.
Escalações
Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti
Haiti: Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Duverne e Expérience; Jean Jacques, Bellegarde e Providence; Pierrot e Casimir . Técnico: Sébastien Migné.