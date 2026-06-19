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COPA DO MUNDO

Brasil 3 x 0 Haiti: Vini Jr. marca o terceiro gol da partida no fim do primeiro tempo

Partida acontece na Filadélfia, nos Estados Unidos; Matheus Cunha abriu o placar com os dois primeiros gols

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.06.2026, 22:06:57 Editado em 19.06.2026, 23:04:07
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Brasil 3 x 0 Haiti: Vini Jr. marca o terceiro gol da partida no fim do primeiro tempo
Autor Gol de Vini Jr foi marcado aos 45 minutos do primeiro tempo; é o 50º gol do jogador pela Seleção em sua carreira - Foto: Reprodução/Cazé TV

Vinícius Júnior marcou o terceiro gol do Brasil sobre o Haiti aos 45 minutos do primeiro tempo e o placar já é de 3 a 0 para Seleção Brasileira. Este é o 50º gol do jogador pela Seleção em sua carreira. O primeiro tempo se encerra com esse placar, em jogo que acontece na noite desta sexta-feira (19), no Estádio da Filadélfia (EUA).

O segundo gol do Brasil foi marcado aos 35 minutos do primeiro tempo também pelo centroavante Matheus Cunha, que abriu o placar.

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A Seleção Brasileira abriu o placar de 1 a 0 sobre a seleção do Haiti com gol do centroavante Matheus Cunha aos 23 minutos do primeiro tempo em sua segunda partida da fase de grupos na Copa do Mundo 2026. O jogo acontece no Estádio da Filadélfia, nos EUA.

O Brasil iniciou sua trajetória com um empate por 1 a 1 com o Marrocos. Saibari abriu o placar no MetLife Stadium, mas Vini Jr. empatou ainda no primeiro tempo.

Já o Haiti estreou com derrota por 1 a 0 para a Escócia, em Boston. O único gol da partida foi marcado pelo meio-campista John McGinn.

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Escalações

Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti

Haiti: Placide; Arcus, Adé, Delcroix, Duverne e Expérience; Jean Jacques, Bellegarde e Providence; Pierrot e Casimir . Técnico: Sébastien Migné.

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BRASIL Copa do Mundo Futebol futebol internacional haiti Matheus Cunha notícias esportivas
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