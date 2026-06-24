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Brasil 3 x 0 Escócia: Matheus Cunha faz o terceiro gol aos 15 do 2º tempo; acompanhe

O terceiro gol foi marcado pelo camisa 9 aos 15 minutos do segundo tempo

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 20:27:00 Editado em 24.06.2026, 20:33:02
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Brasil 3 x 0 Escócia: Matheus Cunha faz o terceiro gol aos 15 do 2º tempo; acompanhe
Autor A Seleção Brasileira está vencendo a Escócia por 3 a 0, no Estádio Hard Rock, em Miami - Foto: Reprodução/Cazé TV

A Seleção Brasileira está vencendo a Escócia por 3 a 0, no Estádio Hard Rock, em Miami. O terceiro gol foi marcado pelo camisa 9 Matheus Cunha aos 15 minutos do segundo tempo.

Vini Jr. marcou o segundo gol do Brasil sobre a Escócia e o seu quarto gol na Copa do Mundo 2026. O golaço foi aos 45 + 2 minutos, já nos acréscimos do primeiro tempo. Final do primeiro tempo Brasil 2 x 0 Escócia.

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Aos sete minutos do primeiro tempo, a Seleção Brasileira abre o placar de 1 a 0 em cima da Escócia, com gol de Vini Jr.

O Brasil encerra a participação na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Escócia nesta quarta-feira (24) no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA). A partida tem transmissão da TV Globo, sportv, ge TV, SBT e CazéTV, com o ge acompanhando os lances em tempo real.

Raphinha está fora por lesão muscular, e Neymar, recuperado de problema na panturrilha, foi relacionado e fica no banco de reservas. Rayan treinou como titular e deve ser a única alteração no time que venceu o Haiti por 3 a 0. Casemiro e Douglas Santos, pendurados, seguem em campo.

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Com quatro pontos, o Brasil disputa a liderança do Grupo C com Marrocos, também com quatro pontos. A Escócia, com três, ainda sonha com a classificação entre os melhores terceiros colocados.

Arbitragem

- Árbitro: Cesar Ramos (México)

- Assistentes: Alberto Morin (México) e Marco Bisguerra (México)

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- 4º árbitro: Espen Eskas (Noruega)

- Assistente assistente reserva: Jan Erik Engan (Noruega)

Escalação do Brasil (técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vini Jr.

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- Lesionado: Raphinha (coxa)

- Pendurados: Casemiro, Douglas Santos

Escalação da Escócia (técnico: Steve Clarke)

Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; McTominay, Ferguson, Christie; McGinn, Adams, Doak.

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- Pendurados: Curtis, McLean, Hickey, Robertson

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BRASIL Copa do Mundo escócia Futebol Vini Jr
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