Brasil 3 x 0 Escócia: Matheus Cunha faz o terceiro gol aos 15 do 2º tempo; acompanhe
O terceiro gol foi marcado pelo camisa 9 aos 15 minutos do segundo tempo
A Seleção Brasileira está vencendo a Escócia por 3 a 0, no Estádio Hard Rock, em Miami. O terceiro gol foi marcado pelo camisa 9 Matheus Cunha aos 15 minutos do segundo tempo.
Vini Jr. marcou o segundo gol do Brasil sobre a Escócia e o seu quarto gol na Copa do Mundo 2026. O golaço foi aos 45 + 2 minutos, já nos acréscimos do primeiro tempo. Final do primeiro tempo Brasil 2 x 0 Escócia.
Aos sete minutos do primeiro tempo, a Seleção Brasileira abre o placar de 1 a 0 em cima da Escócia, com gol de Vini Jr.
O Brasil encerra a participação na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Escócia nesta quarta-feira (24) no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA). A partida tem transmissão da TV Globo, sportv, ge TV, SBT e CazéTV, com o ge acompanhando os lances em tempo real.
Raphinha está fora por lesão muscular, e Neymar, recuperado de problema na panturrilha, foi relacionado e fica no banco de reservas. Rayan treinou como titular e deve ser a única alteração no time que venceu o Haiti por 3 a 0. Casemiro e Douglas Santos, pendurados, seguem em campo.
Com quatro pontos, o Brasil disputa a liderança do Grupo C com Marrocos, também com quatro pontos. A Escócia, com três, ainda sonha com a classificação entre os melhores terceiros colocados.
Arbitragem
- Árbitro: Cesar Ramos (México)
- Assistentes: Alberto Morin (México) e Marco Bisguerra (México)
- 4º árbitro: Espen Eskas (Noruega)
- Assistente assistente reserva: Jan Erik Engan (Noruega)
Escalação do Brasil (técnico: Carlo Ancelotti)
Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vini Jr.
- Lesionado: Raphinha (coxa)
- Pendurados: Casemiro, Douglas Santos
Escalação da Escócia (técnico: Steve Clarke)
Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson; McTominay, Ferguson, Christie; McGinn, Adams, Doak.
- Pendurados: Curtis, McLean, Hickey, Robertson