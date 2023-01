Bragantino supera Ferroviária com 2 de Alerrandro e volta a vencer no Paulistão

(via Agência Estado)

Depois de dois jogos sem vencer, ambos como visitante, o Red Bull Bragantino voltou a atuar no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), onde segue 100%. Nesta quarta-feira, recebeu a Ferroviária, pela quarta rodada do Paulistão, e venceu por 2 a 0, com amplo domínio e noite inspirada de Alerrandro, que marcou os dois gols.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino agora soma sete pontos no Grupo A. A Ferroviária, que estreou com vitória, acumula a terceira derrota seguida e permanece com três pontos no Grupo.

O Red Bull Bragantino foi dominante no primeiro tempo, construiu as principais jogadas de perigo e saiu com um justo 2 a 0 no placar. Apesar disso, foi a Ferroviária que chegou primeiro ao ataque com duas tentativas, uma de Douglas Coutinho e outra de Matheus Galdezani.

Mesmo com o susto, a vantagem do Red Bull Bragantino começou a ser construída aos 12 minutos, quando Alerrandro abriu o placar. Luan Cândido recebeu dentro da área, pelo lado esquerdo, girou bem e tocou rasteiro. Alerrandro se adiantou à marcação, na primeira trave, para completar.

A partir daí, os donos da casa se impuseram e tiveram diversas chances, principalmente com Artur. Mas a noite era mesmo de Alerrandro, que voltou a marcar aos 28 minutos. Andres Hurtado recebeu bela invertida na direita e cruzou para a área. Luan Cândido subiu alto e deu outra assistência para o companheiro, que se jogou na pequena área para finalizar.

O time seguiu criando chances com Artur e Ferroviária teve outra chegada com John Kennedy, mas o placar não se alterou mais antes do intervalo.

Na volta para o intervalo, o panorama não mudou muito. Apesar de mais tranquilo por conta da vantagem, o Red Bull Bragantino seguiu criando chances. Bruninho e Thiago Borbas assustaram. Entretanto, com as mudanças, os mandantes diminuíram o ritmo e controlaram bem a partida, sem sofrer sustos.

O jogo voltou a esquentar apenas nos minutos finais, quando Luan Patrick foi expulso e deixou o Red Bull Bragantino com um a menos. Ele fez falta e, após revisão no VAR, o árbitro entendeu que ele era o último homem no lance. Na cobrança da falta, Thomaz acertou o travessão. Apesar disso, a Ferroviária não conseguiu evitar a derrota ou ao menos diminuir o placar.

A Ferroviária volta a campo no sábado, às 18h30, novamente como visitante, pois duela com o Santos na Vila Belmiro, em Santos (SP). Um pouco mais tarde, às 20h, o Red Bull Bragantino faz outro jogo no Nabi Abi Chedid, contra o Santo André.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 FERROVIÁRIA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Aderlan), Luan Patrick, Realpe e Luan Cândido (Juninho Capixaba); Jadsom Silva, Raul e Matheus Fernandes (Gustavinho); Artur, Bruninho (Sorriso) e Alerrandro (Thiago Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

FERROVIÁRIA - Saulo; Bernardo, Léo Santos, Alisson Cassiano e Tito; Pablo (Thomaz), Matheus Galdezani (Augusto), Rafael Costa (Xavier) e Álvaro; John Kennedy e Douglas Coutinho (Felipe Ferreira). Técnico: Vinícius Munhoz.

GOLS - Alerrandro, aos 12 e aos 28 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos.

CARTÕES AMARELOS - Realpe (Red Bull Bragantino). Bernardo e John Kennedy (Ferroviária).

CARTÃO VERMELHO - Luan Patrick (Red Bull Bragantino).

RENDA - R$ 65.965,00.

PÚBLICO - 2.633 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).