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Bragantino empata com o Sporting Cristal e decide vaga em casa na Sul-Americana

Time paulista segura o 0 a 0 no Peru, acerta a trave no fim e definirá a classificação às oitavas diante da torcida

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 09:36:21 Editado em 23.07.2026, 09:36:49
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Bragantino empata com o Sporting Cristal e decide vaga em casa na Sul-Americana
Autor A equipe peruana teve as melhores oportunidades na partida - Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino voltou para casa com um resultado importante na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (22), o time brasileiro empatou por 0 a 0 com o Sporting Cristal, no Estádio Nacional, em Lima, pelo jogo de ida dos playoffs da competição. A equipe peruana teve as melhores oportunidades na partida e ainda contou com a sorte no fim, quando a bola acertou a trave e evitou a derrota.

Com o empate sem gols, a decisão da vaga fica aberta para o confronto de volta. Bragantino e Sporting Cristal se reencontram na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O vencedor do duelo terá pela frente o Atlético-MG nas oitavas.

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O primeiro tempo foi de bastante intensidade, com as duas equipes buscando o ataque. Jogando em casa, o Sporting Cristal conseguiu controlar melhor a posse de bola e criou as chances mais perigosas, obrigando Cleiton a trabalhar em algumas oportunidades. O Bragantino tentou responder, mas encontrou dificuldades para encaixar as jogadas ofensivas e pouco incomodou o goleiro Diego Enríquez.

Na volta do intervalo, o Bragantino passou a ter mais presença no campo ofensivo e melhorou na partida, mas ainda encontrou problemas para transformar o domínio em chances claras. Aos cinco minutos, Matheus Fernandes lançou Isidro Pitta em profundidade, e o atacante ficou frente a frente com Enríquez, mas finalizou em cima do goleiro peruano.

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O Sporting Cristal também não conseguiu aproveitar o mando de campo para construir uma vantagem. A equipe tentou levar perigo principalmente com Barcos, mas deixou espaços na reta final. Aos 40 minutos, o Bragantino teve sua grande oportunidade da partida: Matheus Fernandes arriscou um chute forte de fora da área e acertou a trave, quase garantindo a vitória brasileira.

No fim, Fernando foi expulso, deixando o Red Bull Bragantino com um jogador a menos. Mas o time paulista recuou e conseguiu segurar a igualdade.

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FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL-PER 0 X 0 RED BULL BRAGANTINO

SPORTING CRISTAL - Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Lutiger e Cristiano; Távara, Wisdom (Cabellos), Santiago González (Hoyos) e Yotún; Maxloren Castro (Írven Ávila/Iberico) e Barcos. Técnico: Roberto Mosquera.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Sant'Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Cauê (Andrés Hurtado); Gabriel (Rodriguinho), Matheus Fernandes e Gustavinho; Marcelinho (Herrera), Isidro Pitta (Vinicinho) e Henry Mosquera (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.

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CARTÕES AMARELOS - Yotún (Sporting Crital); Gustavinho, Henry Mosquera e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Fernando (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Leandro Rey (ARG).

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RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Nacional de Lima, no Peru.

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bragantino Futebol Jogos Red Bul Bragantino resultados Sporting Cristal Sul-Americana
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