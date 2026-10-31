Brabas vencem Palestrinas em clássico pelo Paulista Sub-20

O Corinthians venceu o Palmeiras por 3 a 2 em um clássico eletrizante e repleto de reviravoltas na tarde deste sábado (31), na Arena Barueri, largando em vantagem na semifinal do Campeonato Paulista Feminino Sub-20. Com o triunfo no primeiro confronto da decisão, as Brabas do Timão agora jogam por um empate na partida de volta, marcada para o dia 9 de novembro, sob seus domínios, para garantir a vaga na grande final do torneio estadual.

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O dérbi começou em ritmo frenético e com um primeiro tempo bastante movimentado. O Corinthians abriu o placar logo nos minutos iniciais com Dani Pereira, que aproveitou uma falha da goleira Vitória após cobrança de escanteio pela direita e desviou a bola para o fundo das redes. A resposta do Palmeiras não demorou, e a equipe alviverde buscou o empate com um belo chute de fora da área de Thaís, que bateu no travessão antes de cruzar a linha. Mantendo a intensidade, as Palestrinas conseguiram a primeira virada do jogo aos 21 minutos, quando Ket aproveitou o rebote da goleira Ana Morganti após um erro na saída de bola corintiana. Antes mesmo do intervalo, no entanto, a zaga palmeirense afastou mal um lançamento e Jordi, de primeira, encobriu a goleira adversária com um golaço, deixando tudo igual novamente.

Na etapa complementar, o cenário mudou a favor do time alvinegro, especialmente após a expulsão da palmeirense Kerlly, que deixou sua equipe com uma jogadora a menos. Aproveitando a vantagem numérica e os espaços em campo, o Corinthians consolidou a segunda e definitiva virada da partida aos 18 minutos. A atacante Jordi brilhou mais uma vez ao receber um cruzamento rasteiro pela esquerda e, se antecipando a uma nova saída ruim da goleira Vitória, finalizou para as redes, decretando o placar final e a vitória alvinegra no primeiro duelo da semifinal.