Boxeadora Jucielen Romeu perde para britânica e está fora dos Jogos de Tóquio

Da Redação

O boxe brasileiro perdeu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Tóquio, nesta segunda-feira, após a derrota da peso pena (até 57 kg) Jucielen Romeu para a britânica Karriss Artingstall, em decisão unânime dos jurados (5 a 0): quatro deram 30 a 37 e um 29 a 28.

Valente, Jucielen tentou o ataque desde o início, mas encontrou uma rival muito técnica, canhota e com precisão nos golpes. Com menos envergadura, a brasileira não encontrou a distância correta para atacar e recebeu contragolpes poderosos.

O segundo assalto começou bastante violento, com Jucielen tentando a luta no corpo a corpo, mas Artingstall apresentou ótimo jogo de pernas para acertar belo contra-ataque e desestabilizar a brasileira, a ponto do arbitro quase abrir contagem.

Jucielen foi para cima, conseguiu acertar a adversária e ter uma troca intensa de socos, a ponto de ser apontada vencedora do round para um dos jurados. No assalto final, a brasileira esteve aparentemente cansada, enquanto a britânica soube se movimentar pelo lados, evitar o confronto e garantir a vitória com tranquilidade.

O Brasil soma uma vitória conquistada pelo peso leve (até 63 quilos) Wanderson de Oliveira, que volta a se apresentar no sábado, pelas oitavas de final, diante de Dzmitry Asanov, de Belarus. O próximo brasileiro em ação será o peso pesado (até 91 kg) Abner Teixeira, que vai ter pela frente, nesta terça-feira às 6h18, o britânico Cheavon Clake.