Boxeador campeão mundial é preso na Flórida após cometer violência doméstica

Um dos maiores nomes do boxe atual, o norte-americano Gervonta Davis, de 28 anos, foi preso, nesta quarta-feira, por ter agredido uma mulher no rosto. Um relatório da prisão obtido pela Associated Press informou que o boxeador peso leve (até 61,2 quilos) cometeu a agressão em sua casa, em Parkland, Flórida, na terça-feira, causando uma pequena lesão na parte interna do lábio superior.

Davis está em uma prisão do Condado de Broward sob a acusação de violência doméstica, que causou danos corporais, de acordo com registros criminais feitos por um funcionário da prisão.

Dono de um cartel invicto de 27 lutas, com 25 vitórias, Davis é o atual campeão mundial dos leves pela Associação Mundial de Boxe. Em seu currículo, o pugilista também ostentou o cinturão dos superpenas.

Davis tem luta marcada para 7 de janeiro, contra Hector Luis Garcia, que serviria como preparação para o grande duelo com o compatriota Ryan Garcia, previsto para abril. Mas toda esta programação corre o risco de ser cancelada.

A situação de Gervonta Davis poderá ficar ainda pior, pois em 16 de fevereiro vai enfrentar 14 acusações de um suposto atropelamento em 2020.