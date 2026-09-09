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Boto diz estar acostumado a discurso de Abel e rebate técnico: 'Gastou quase o dobro do que eu'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Protagonistas de uma rivalidade que domina o futebol brasileiro nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras alimentam polêmicas que ultrapassam as questões táticas e técnicas. E essa rusga entre os dois clubes ganhou mais um capítulo neste fim de semana, quando os cariocas venceram o seu compromisso em Belém e, contando com o empate do rival paulista no Rio, assumiram a liderança do Brasileirão. Em entrevista à ESPN, o diretor de futebol José Boto reagiu às declarações de Abel Ferreira, que procurou jogar a responsabilidade de ser líder para o time carioca.

"O Abel tem sempre uma estratégia de comunicação que às vezes é difícil de perceber, que é estar fora. Não sei se ele tem algum objetivo interno, para dentro do grupo. Não faço ideia. Isso não faz muito sentido para fora. Eles gastaram quase o dobro do que eu gastei quando cheguei aqui", afirmou o dirigente.

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Ele questionou ainda o fato de o discurso do treinador palmeirense se basear nos nomes que rubro-negro contratou e onde eles atuavam antes de retornar ao futebol brasileiro. "Dizer que o jogadores do Flamengo vêm de grandes clubes...O Vítor Roque jogou no Barcelona, o Andreas (Pereira) era do Manchester United, o Gustavo (Gómez) no Milan. Esqueceram um pouco isso também", disse.

Na entrevista, Boto deixou claro que o tom usado pelo treinador rival foi de jogar o peso da obrigatoriedade do título para o Flamengo. "Pareceu que ele tentou transferir a responsabilidade para nós. Já estamos acostumados com isso", afirmou.

Após o empate sem gols com o Botafogo, que fez o Palmeiras perder a ponta da classificação para ocupar o segundo lugar, Abel Ferreira quis comparar os elencos na entrevista.

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"Comparem onde treinou o treinador do Palmeiras e onde treinou o do Flamengo. Onde jogou o jogador que joga no Palmeiras e onde jogaram os que jogam no Flamengo. Portanto há uma equipe, sim, que tem a obrigação de fazer muito mais e nós estamos sempre competindo com ela por tudo aquilo que envolve."

Em meio à essa rivalidade, os dois times voltam a entrar em ação no final de semana pelo Brasileirão. No sábado, o time paulista abre os portões do Nubank Parque para receber o São Paulo. No dia seguinte, o Flamengo encara o Corinthians no Maracanã. Na classificação, o time carioca contabiliza 54 pontos, um a mais do que conjunto verde.

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