Botafogo x Remo: veja horário e onde assistir o duelo

Botafogo e Remo se enfrentam neste sábado (02), às 16h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

A partida terá transmissão ao vivo pelo sistema pay-per-view do Premiere.



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O confronto reúne equipes em momentos distintos na competição. O Botafogo chega embalado por uma sequência positiva e não sabe o que é perder há dez partidas considerando todas as competições.

A última derrota foi diante do Palmeiras, em 18 de março. Desde então, o time soma bons resultados também na Copa do Brasil e na CONMEBOL Sul-Americana, incluindo vitória recente sobre o Independiente Petrolero.

A boa fase colocou a equipe na oitava posição do Brasileirão, com 17 pontos. Já o Remo vive cenário oposto. Sem vencer há cinco rodadas, o time ocupa a penúltima colocação, com apenas oito pontos, e permanece há várias rodadas na zona de rebaixamento.

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