ESPORTES

Botafogo vira sobre o Caracas, confirma melhor campanha da Sul-Americana e avança

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 21:13:00 Editado em 27.05.2026, 21:23:45
O Botafogo confirmou a melhor campanha da fase de grupos da Copa Sul-Americana, ao vencer o Caracas por 3 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela. A equipe carioca saiu atrás no placar, mas reagiu no segundo tempo e manteve a liderança geral da competição continental.

Com o resultado, o Botafogo encerrou o Grupo E na primeira colocação. O Caracas, com nove pontos, terminou em segundo e avançou aos playoffs, fase em que enfrentará um dos terceiros colocados da Libertadores. Racing, com oito pontos, e Independiente Petrolero, sem pontuar, ficaram pelo caminho.

Mesmo atuando fora de casa, o Botafogo controlou as ações desde o início da partida. A equipe teve mais posse de bola e encontrou espaços diante de um Caracas que precisou fazer duas substituições por problemas físicos antes dos 25 minutos. A melhor oportunidade carioca no primeiro tempo surgiu com Barrera, que recebeu livre dentro da área, mas finalizou por cima do gol.

Apesar da pressão botafoguense, o Caracas abriu o placar aos 35 minutos. Vitinho cometeu falta sobre Guidiño, e Covea levantou a bola na área. Chris Ramos e La Mantía disputaram pelo alto, mas o zagueiro venezuelano conseguiu desviar para as redes e colocou os donos da casa em vantagem antes do intervalo.

O cenário mudou completamente na etapa final. Aos 15, Joaquín Correa encontrou Chris Ramos com um passe preciso dentro da área. O atacante espanhol dominou e bateu na saída do goleiro para empatar o confronto.

A virada veio aos 26. Após jogada iniciada por Matheus Martins pela esquerda, Kauan Toledo aproveitou a sobra e participou da construção da jogada antes de receber novamente dentro da área. O jovem atacante bateu firme, de frente para o gol, e colocou o Botafogo na frente com assistência de Joaquín Correa, destaque da partida.

Nos acréscimos, o time carioca ainda transformou a vitória em triunfo confortável. Matheus Martins acionou Kauan Toledo, que devolveu para Joaquín Correa finalizar e marcar o terceiro gol alvinegro na Venezuela, fechando a classificação.

FICHA TÉCNICA

CARACAS 1 X 3 BOTAFOGO

CARACAS - Benítez (Juan Vegas); Fereira, Quintero (La Mantía), Mago e Yendis; Larotonda, Gudiño, Correa (Mauricio Márquez) e Covea; Robert Hernández (Chris Martínez) e Adrián Fernández (Sebastián González). Técico: Henry Meléndez.

BOTAFOGO - Raul; Vitinho (Kadu), Ythallo, Justino e Marçal; Wallace Davi (Medina), Edenilson (Caio Valle), Santi Rodríguez e Jordan Barrera (Matheus Martins); Joaquín Correa e Chris Ramos (Kauan Toledo). Técnico: Franclim Carvalho.

GOLS - La Mantía, aos 35 minutos do primeiro tempo. Chris Ramos, aos 15, Kauan Toledo, aos 26, e Joaquín Correa, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho e Wallace Davi (Botafogo).

ÁRBITRO - Carlos Betancur (COL).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Olimpico de la UCV, em Caracas (VEN).

BOTAFOGO Caracas Copa Sul-Americana Futebol
