Botafogo vence São Bento, escapa do rebaixamento e dorme líder

O Botafogo deu um importante passo rumo às quartas de final do Campeonato Paulista na noite desta terça-feira ao ganhar do São Bento, por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na abertura da nona rodada.

Livre de qualquer risco de rebaixamento, o Botafogo emplacou a segunda vitória seguida e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo A, com os mesmos 14 pontos do Red Bull Bragantino, mas na frente pelo número de gols marcados (12 a 7).

Por outro lado, o São Bento não conseguiu colocar um ponto final no momento ruim. Sem vencer há cinco jogos, sendo três derrotas seguidas, estacionou nos nove pontos e tem a vice-liderança do Grupo C ameaçada.

O primeiro tempo foi bastante estudado e com poucos lances de perigo. Não é à toa que o Botafogo foi para o intervalo debaixo de vaias. Na melhor oportunidade, Mantuan cruzou e Osman, com o gol aberto, não conseguiu fazer o desvio de cabeça.

A partida melhorou depois do intervalo, com os times acertando a trave. O São Bento quase abriu o placar na cabeçada de Rubens. A resposta do Botafogo veio em finalização forte de Edson Carioca. Os lances animaram os torcedores.

O único gol da partida saiu aos 31 minutos. Edson Carioca recebeu lançamento nas costas da defesa e bateu com categoria na saída de Zé Carlos. Depois disso, restou ao Botafogo administrar a posse da bola.

O Botafogo volta a campo no domingo, contra o São Bernardo, às 16 horas, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Na terça-feira, o São Bento recebe o São Paulo, às 19h30, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. Os jogos são válidos pela décima rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 SÃO BENTO

BOTAFOGO - Rafael Pascoal; Vidal (Tássio), Lucas Dias, Marcel e Jean Victor (Luis Henrique); Guilherme Madruga, Tárik, Fillipe Soutto e Mantuan (Edson Carioca); Osman (Lucas Lourenço) e Salatiel (Caio Dantas). Técnico: Paulo Baier.

SÃO BENTO - Zé Carlos; Ivan, Léo Silva, Bruno Aguiar e Breno Lopes (Felipe Camargo); Lucas Lima (Kayan), Carlos Jatobá e Neto Paraíba (Vitinho); Fernandinho (Iago Dias), Marcos Nunes (Renan Mota) e Rubens. Técnico: Paulo Roberto Santos.

GOL - Edson Carioca, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

CARTÕES AMARELOS - Salatiel e Lucas Dias (Botafogo); Léo Silva, Iago Dias e Carlos Jatobá (São Bento).

RENDA - R$ 104.040,00.

PÚBLICO - 4.300 torcedores.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).